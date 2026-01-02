Ce jeudi 1er janvier, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement sur le parking des Servizières, à Meyzieu, à l’est de Lyon.
Ce parking public n’est pas anodin. Il est habituellement utilisé par les usagers de la plaine des sports et par le collège voisin, dont la rentrée scolaire est programmée lundi 5 janvier 2026. Un calendrier qui pousse la mairie à hausser le ton.
Le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, assure que cette présence ne doit être que temporaire. "Ils sont en transit. Mais on attend un départ dans les jours qui viennent", indique l’édile à nos confrères d'Actu.fr. Et de prévenir : "De toutes les manières, lundi, il n'y aura pas d'autre issue : le parking sera dégagé".
Face à la situation, l’élu s’est rendu sur place, accompagné de la police nationale. Il affirme que la municipalité ne compte pas laisser la situation s’installer. "Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour procéder à une expulsion", précise-t-il encore à nos confrères.
Cette communauté des gens du voyage arriverait de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et prétend vouloir se rendre dans le Sud de la France.
Avant mai 68 la France Ã©tait un grand pays ! AprÃ¨s une chienlit qui a mÃ©langÃ© femme et homme pour la sociÃ©tÃ© de misandres et de non genrÃ©s que nous imposent les dirigeants europÃ©ens et franÃ§ais SANS Referendum sur la question bien entendu puisque le peuple nâ€™est PLUS Ã©coutÃ©.Signaler RÃ©pondre
Je n'y avait pas pensÃ©, peut-Ãªtre leur boussole interne dÃ©fectueuse ;-)Signaler RÃ©pondre
Aucun respect pour eux, foutez les dehors qu'ils regagnent leurs belles maisons. Et oui n'imaginez pas un instant que ce ne soit que des pauvres gens.Signaler RÃ©pondre
Nos dirigeants sont sous la surveillance des droitdel'hommistes que , par ailleurs, ils subventionnent avec nos impÃ´ts.Signaler RÃ©pondre
De St Quentin Fallavier vers le sud de la France, c'est sur que Meyzieu est sur leur chemin !!!!!!Signaler RÃ©pondre
Ils se foutent de qui ?
Ils sont rÃ©servÃ©s pour les agriculteurs ...Signaler RÃ©pondre
ðŸ˜‚, jâ€™espÃ¨re que vos idoles prennent le pouvoir pour que soyez ENCORE cocus ! Tout comme lâ€™ont Ã©tÃ© TOUS les Ã‰lecteurs de Macron, de Sarkozy etcâ€¦ et quâ€™ils rÃ©gularisent un million dâ€™immigrÃ©s comme lâ€™a fait lâ€™extrÃªme droite italienne de Meloni . Allez Ã Rome et vous verrez la mÃªme faune que PARIS..Signaler RÃ©pondre
encore eux. !! le comportement et le savoir vivre, pas seul sur la terre.Signaler RÃ©pondre
Tout vient Ã point Ã qui sait attendre comme on dit ...Signaler RÃ©pondre
Il n'y a qu'un seul moyen de dÃ©gager ces merdes, mais elle n'est pas "droits de l'hommmiste".Signaler RÃ©pondre
Alors nous n'en dirons pas plus pour ne pas finir en prison.
Et bien entendu, rien ne changera, car nos dirigeants n'ont pas de couille.
Il voyage pas trop pour des gens du voyage dommageSignaler RÃ©pondre
Allez dehors les cafards
la mobile avec 3 ou 4 vabSignaler RÃ©pondre
Je suis trÃ¨s inquiÃ¨te, mon dieuuu.Signaler RÃ©pondre
Les CRS Ã§a sert Ã quoi ?Signaler RÃ©pondre
Il est clair que cette communautÃ© des gens du voyage commence sÃ©rieusement Ã nous gonfler Ã s'approprier les lieux de leur choix, y dÃ©poser leurs merdes et immondices et vagabonder au grÃ© de leurs vols et autres mÃ©faits, n'avons nous pas assez des racailles de banlieues pour accepter cette autre race de vermine ?Signaler RÃ©pondre
J'ai lu qu'avant de venir Ã Meyzieu ils se sont fait expulser de Chassieu, si on regarde une carte aprÃ¨s ils vont s'installer sauvagement Ã Jonage...Signaler RÃ©pondre
Jâ€™ai vÃ©cu Ã§aSignaler RÃ©pondre
Le pire câ€™est les tonnes dâ€™ immondices que ces rats rÃ©pandent pendant leur sÃ©jour illÃ©gal
Les contribuables paieront
Vivement 2027