Faits Divers

PrÃ¨s de Lyon : uneÂ installation illÃ©gale de gens du voyage inquiÃ¨te la mairie Ã  lâ€™approche de la rentrÃ©eÂ 

Près de Lyon : une installation illégale de gens du voyage inquiète la mairie à l’approche de la rentrée 
PrÃ¨s de Lyon : uneÂ installation illÃ©gale de caravanes inquiÃ¨te la mairie Ã  lâ€™approche de la rentrÃ©eÂ  - LyonMag

À quelques jours de la rentrée scolaire, la situation fait monter la tension à Meyzieu.

Ce jeudi 1er janvier, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement sur le parking des Servizières, à Meyzieu, à l’est de Lyon.

Ce parking public n’est pas anodin. Il est habituellement utilisé par les usagers de la plaine des sports et par le collège voisin, dont la rentrée scolaire est programmée lundi 5 janvier 2026. Un calendrier qui pousse la mairie à hausser le ton.

Le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, assure que cette présence ne doit être que temporaire. "Ils sont en transit. Mais on attend un départ dans les jours qui viennent", indique l’édile à nos confrères d'Actu.fr. Et de prévenir : "De toutes les manières, lundi, il n'y aura pas d'autre issue : le parking sera dégagé".

Face à la situation, l’élu s’est rendu sur place, accompagné de la police nationale. Il affirme que la municipalité ne compte pas laisser la situation s’installer. "Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour procéder à une expulsion", précise-t-il encore à nos confrères.

Cette communauté des gens du voyage arriverait de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et prétend vouloir se rendre dans le Sud de la France.

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dictature franÃ§aise et europÃ©enne. le 02/01/2026 Ã  19:13
front national a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  15h41

Il voyage pas trop pour des gens du voyage dommage
Allez dehors les cafards

Avant mai 68 la France Ã©tait un grand pays ! AprÃ¨s une chienlit qui a mÃ©langÃ© femme et homme pour la sociÃ©tÃ© de misandres et de non genrÃ©s que nous imposent les dirigeants europÃ©ens et franÃ§ais SANS Referendum sur la question bien entendu puisque le peuple nâ€™est PLUS Ã©coutÃ©.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Ex PrÃ©cisions le 02/01/2026 Ã  18:51
Lolotooooooooooo a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  17h40

De St Quentin Fallavier vers le sud de la France, c'est sur que Meyzieu est sur leur chemin !!!!!!

Ils se foutent de qui ?

Je n'y avait pas pensÃ©, peut-Ãªtre leur boussole interne dÃ©fectueuse ;-)

Signaler RÃ©pondre
avatar
NÃ©s pour faire chi.. le monde ! le 02/01/2026 Ã  18:37

Aucun respect pour eux, foutez les dehors qu'ils regagnent leurs belles maisons. Et oui n'imaginez pas un instant que ce ne soit que des pauvres gens.

Signaler RÃ©pondre
avatar
oui-oui le 02/01/2026 Ã  17:48
Pauvre France ! a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  16h14

Il n'y a qu'un seul moyen de dÃ©gager ces merdes, mais elle n'est pas "droits de l'hommmiste".
Alors nous n'en dirons pas plus pour ne pas finir en prison.

Et bien entendu, rien ne changera, car nos dirigeants n'ont pas de couille.

Nos dirigeants sont sous la surveillance des droitdel'hommistes que , par ailleurs, ils subventionnent avec nos impÃ´ts.

Signaler RÃ©pondre
avatar
Lolotooooooooooo le 02/01/2026 Ã  17:40

De St Quentin Fallavier vers le sud de la France, c'est sur que Meyzieu est sur leur chemin !!!!!!

Ils se foutent de qui ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
Surtout pas .. le 02/01/2026 Ã  17:33
et au fait a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  15h28

Les CRS Ã§a sert Ã  quoi ?

Ils sont rÃ©servÃ©s pour les agriculteurs ...

Signaler RÃ©pondre
avatar
Contes et comptines dâ€™extrÃªme droite lolâ€¦ le 02/01/2026 Ã  17:30
front national a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  15h41

Il voyage pas trop pour des gens du voyage dommage
Allez dehors les cafards

ðŸ˜‚, jâ€™espÃ¨re que vos idoles prennent le pouvoir pour que soyez ENCORE cocus ! Tout comme lâ€™ont Ã©tÃ© TOUS les Ã‰lecteurs de Macron, de Sarkozy etcâ€¦ et quâ€™ils rÃ©gularisent un million dâ€™immigrÃ©s comme lâ€™a fait lâ€™extrÃªme droite italienne de Meloni . Allez Ã  Rome et vous verrez la mÃªme faune que PARIS..

Signaler RÃ©pondre
avatar
aimeleshÃ©rissons le 02/01/2026 Ã  17:18

encore eux. !! le comportement et le savoir vivre, pas seul sur la terre.

Signaler RÃ©pondre
avatar
"Ils sont en transit. Mais on attend un dÃ©part dans les jours qui viennent" le 02/01/2026 Ã  17:01

Tout vient Ã  point Ã  qui sait attendre comme on dit ...

Signaler RÃ©pondre
avatar
Pauvre France ! le 02/01/2026 Ã  16:14

Il n'y a qu'un seul moyen de dÃ©gager ces merdes, mais elle n'est pas "droits de l'hommmiste".
Alors nous n'en dirons pas plus pour ne pas finir en prison.

Et bien entendu, rien ne changera, car nos dirigeants n'ont pas de couille.

Signaler RÃ©pondre
avatar
front national le 02/01/2026 Ã  15:41

Il voyage pas trop pour des gens du voyage dommage
Allez dehors les cafards

Signaler RÃ©pondre
avatar
plus efficace le 02/01/2026 Ã  15:36
et au fait a Ã©crit le 02/01/2026 Ã  15h28

Les CRS Ã§a sert Ã  quoi ?

la mobile avec 3 ou 4 vab

Signaler RÃ©pondre
avatar
# balance ta truie â€¦.Te â€¦ le 02/01/2026 Ã  15:31

Je suis trÃ¨s inquiÃ¨te, mon dieuuu.

Signaler RÃ©pondre
avatar
et au fait le 02/01/2026 Ã  15:28

Les CRS Ã§a sert Ã  quoi ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
French connection le 02/01/2026 Ã  15:03

Il est clair que cette communautÃ© des gens du voyage commence sÃ©rieusement Ã  nous gonfler Ã  s'approprier les lieux de leur choix, y dÃ©poser leurs merdes et immondices et vagabonder au grÃ© de leurs vols et autres mÃ©faits, n'avons nous pas assez des racailles de banlieues pour accepter cette autre race de vermine ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
Ex PrÃ©cisions le 02/01/2026 Ã  14:58

J'ai lu qu'avant de venir Ã  Meyzieu ils se sont fait expulser de Chassieu, si on regarde une carte aprÃ¨s ils vont s'installer sauvagement Ã  Jonage...

Signaler RÃ©pondre
avatar
En toute impunitÃ© le 02/01/2026 Ã  14:39

Jâ€™ai vÃ©cu Ã§a
Le pire câ€™est les tonnes dâ€™ immondices que ces rats rÃ©pandent pendant leur sÃ©jour illÃ©gal
Les contribuables paieront
Vivement 2027

Signaler RÃ©pondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.