Ce jeudi 1er janvier, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées illégalement sur le parking des Servizières, à Meyzieu, à l’est de Lyon.

Ce parking public n’est pas anodin. Il est habituellement utilisé par les usagers de la plaine des sports et par le collège voisin, dont la rentrée scolaire est programmée lundi 5 janvier 2026. Un calendrier qui pousse la mairie à hausser le ton.

Le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, assure que cette présence ne doit être que temporaire. "Ils sont en transit. Mais on attend un départ dans les jours qui viennent", indique l’édile à nos confrères d'Actu.fr. Et de prévenir : "De toutes les manières, lundi, il n'y aura pas d'autre issue : le parking sera dégagé".

Face à la situation, l’élu s’est rendu sur place, accompagné de la police nationale. Il affirme que la municipalité ne compte pas laisser la situation s’installer. "Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour procéder à une expulsion", précise-t-il encore à nos confrères.

Cette communauté des gens du voyage arriverait de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et prétend vouloir se rendre dans le Sud de la France.