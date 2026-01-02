Faits Divers

Nouvel An sous haute surveillance dans l’ouest lyonnais : ce que les gendarmes ont découvert pendant la nuit
La nuit du réveillon du Nouvel An a été placée sous étroite surveillance dans l’ouest lyonnais.

Entre 1h et 5h du matin, un important dispositif de gendarmerie a été déployé afin d’assurer la sécurité routière et de prévenir les comportements dangereux. 

L’opération a été menée conjointement par la compagnie de L’Arbresle, la brigade motorisée de Dardilly et la réserve opérationnelle. Au total, 40 gendarmes ont été engagés sur plusieurs secteurs du territoire. 

L’objectif affiché par les forces de l’ordre était clair : "prévention, dissuasion et sécurité routière, pour permettre à chacun de célébrer le passage à la nouvelle année en toute sérénité."

Les contrôles ont toutefois permis de relever de nombreuses infractions. Deux conducteurs ont été contrôlés positif aux stupéfiants et dix-huit autres sous l’empire de l’alcool. Six automobilistes circulaient avec un défaut de contrôle technique et une non-mutation de carte grise a également été constatée. 

Les gendarmes ont aussi dressé plusieurs amendes forfaitaires délictuelles, notamment pour usage de stupéfiants, port ou détention d’arme et défaut d’assurance. Trois infractions liées à l’activité VTC ont été relevées. Un véhicule a été placé en fourrière pour rupture d’immobilisation. 

Au cours de cette nuit de contrôles, deux personnes ont été placées en garde à vue pour conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. 

Les gendarmes soulignent un objectif constant pour ce type d’opération : "zéro accident."

