Ain : le pilote retrouvé sain et sauf après la découverte d’un aéronef calciné

Le pilote de l’aéronef découvert incendié vendredi dans un champ, à la limite des communes de Saint-Martin-du-Mont et de La Tranclière, a été retrouvé sain et sauf, a annoncé la préfecture de l’Ain.

Les faits se sont produits peu avant 12h40. Un aéronef biplace a été repéré en feu dans un champ, sans habitation à proximité. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre l’incendie. À leur arrivée, aucune personne ne se trouvait à bord ni à proximité immédiate de l’appareil, selon les premières informations communiquées par les services de l’État.

Face à l’absence du pilote, le préfet de l’Ain avait alors déclenché le plan SATER (sauvetage aéro-terrestre) afin de localiser le ou les occupants de l’aéronef. L’appareil avait décollé en fin de matinée de l’aérodrome de Mionnay, sans que les circonstances de l’accident ne puissent être déterminées dans un premier temps.

Dans l’après-midi, Marianne Tessa, directrice de cabinet du préfet de l’Ain, s’est rendue sur place, aux côtés du colonel Pierre-Marie Grandcolas, directeur par intérim du SDIS de l’Ain, pour suivre l’évolution de la situation.

En début de soirée, la préfecture a confirmé que le pilote avait été retrouvé indemne, permettant la levée du dispositif SATER engagé dans le secteur.

Si l’issue est rassurante sur le plan humain, les causes de l’accident restent à établir. Une enquête est en cours, confiée à la Gendarmerie des transports aériens, sous l’autorité de la Parquet de Bourg-en-Bresse, afin de préciser les faits et les circonstances exactes de l’incident.