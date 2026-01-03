Près de Lyon : tentative de braquage d’un camion bien rempli juste avant Noël

Dans la matinée du mardi 23 décembre, le chauffeur d’un poids lourd a été victime d’une tentative de braquage alors qu’il circulait sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure.

Selon les premiers éléments, le camion a été stoppé par cinq individus. Les suspects, armés de marteaux, auraient utilisé plusieurs véhicules volés pour bloquer le chauffeur, rapporte Le Progrès. Malgré cette attaque coordonnée, la tentative a échoué : la victime est parvenue à prendre la fuite, non sans avoir été légèrement blessée.

Aucune arme à feu n’aurait été utilisée au cours des faits. Les auteurs n’ont pas réussi à s’emparer de la marchandise transportée, composée de téléphones.