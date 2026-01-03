Faits Divers

Près de Lyon : tentative de braquage d’un camion bien rempli juste avant Noël

Un convoi de téléphones portables a failli tomber aux mains de malfaiteurs à l’est de l’agglomération lyonnaise.

Dans la matinée du mardi 23 décembre, le chauffeur d’un poids lourd a été victime d’une tentative de braquage alors qu’il circulait sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure. 

Selon les premiers éléments, le camion a été stoppé par cinq individus. Les suspects, armés de marteaux, auraient utilisé plusieurs véhicules volés pour bloquer le chauffeur, rapporte Le Progrès. Malgré cette attaque coordonnée, la tentative a échoué : la victime est parvenue à prendre la fuite, non sans avoir été légèrement blessée. 

Aucune arme à feu n’aurait été utilisée au cours des faits. Les auteurs n’ont pas réussi à s’emparer de la marchandise transportée, composée de téléphones. 

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Mions. Des constatations ont été menées sur place, notamment des expertises techniques et scientifiques, afin de tenter d’identifier les auteurs et de retracer le déroulement précis de cette tentative de braquage.

Rlb le 03/01/2026 à 11:57

Comme par hasard à l'est de Lyon. Là où il fait bon vivre. Endroit colonisé, et que l'impuissance politique et judiciaire laissera faire.

Azertyuiop le 03/01/2026 à 11:42

Ils sont suffisamment bien renseignés pour connaître l’heure, l’itinéraire et la cargaison, suffisamment organisés pour bloquer le poids lourd mais ils attaquent avec des marteaux. Bizarre cette histoire.

Félicitations et soutien au chauffeur.

J6 le 03/01/2026 à 11:10

Signé quartier...tout le monde sait

