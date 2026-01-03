Près de Lyon : un simple contrôle vire à la course-poursuite et mène à une grosse découverte

Ce soir-là, une patrouille de la brigade de gendarmerie de la commune remarque un véhicule circulant à vive allure, sans usage des clignotants. Les militaires décident de procéder à un contrôle.
Le conducteur s’exécute dans un premier temps et se range sur le bas-côté.
Mais au moment où les gendarmes descendent de leur véhicule, la situation bascule. L’automobiliste redémarre brusquement et refuse d’obtempérer. La fuite s’engage. Le conducteur prend tous les risques et commet de multiples infractions au code de la route. Face à la dangerosité de la situation, plusieurs patrouilles de la compagnie de gendarmerie de Givors sont mobilisées pour intercepter le véhicule.
Grâce à la "coordination" des forces engagées, le véhicule est finalement immobilisé. Le conducteur, seul à bord, tente alors d’échapper aux gendarmes en prenant la fuite à pied. Il est rapidement rattrapé puis interpellé par les militaires.
La fouille du véhicule permet une découverte majeure. Les gendarmes mettent la main sur 4,6 kg de résine de cannabis ainsi que sur 600 euros en espèces.
Placée en garde à vue, la personne interpellée a été présentée deux jours plus tard à la justice. Elle a été déférée devant le tribunal judiciaire de Lyon pour refus d’obtempérer aggravé et pour détention et transport de stupéfiants. À l’issue de cette présentation, l’individu a été placé en détention provisoire, dans l’attente de son jugement prévu en février prochain.
La goutte d eau ...il va la boire pendant quelques années .
Quel jugement justice laxiste, avocat trop bien payé, par ces délinquants avec l'argent de la drogue on peut arroserSignaler Répondre
une goutte qu'il va payer cher soit par la justice soit par les commanditaires bcp moins conciliantSignaler Répondre
Je suis sûr qu'il a nié toutes les infractions qui lui sont reprochées.Signaler Répondre
À chaque fois que je lis ce genre d'article , j'ai la même crainte , que le fuyard crée un accident et que la police se retrouve fautive !Signaler Répondre
Une goutte d'eau dans l'océanSignaler Répondre
Pour s’attaquer au trafic de drogue!Signaler Répondre
Au moins il reste en taule en attendant son jugement, ce n'est pas le cas de tous les délinquants.Signaler Répondre
