Près de Lyon : un simple contrôle vire à la course-poursuite et mène à une grosse découverte

Ce soir-là, une patrouille de la brigade de gendarmerie de la commune remarque un véhicule circulant à vive allure, sans usage des clignotants. Les militaires décident de procéder à un contrôle.

Le conducteur s’exécute dans un premier temps et se range sur le bas-côté.

Mais au moment où les gendarmes descendent de leur véhicule, la situation bascule. L’automobiliste redémarre brusquement et refuse d’obtempérer. La fuite s’engage. Le conducteur prend tous les risques et commet de multiples infractions au code de la route. Face à la dangerosité de la situation, plusieurs patrouilles de la compagnie de gendarmerie de Givors sont mobilisées pour intercepter le véhicule.

Grâce à la "coordination" des forces engagées, le véhicule est finalement immobilisé. Le conducteur, seul à bord, tente alors d’échapper aux gendarmes en prenant la fuite à pied. Il est rapidement rattrapé puis interpellé par les militaires.

La fouille du véhicule permet une découverte majeure. Les gendarmes mettent la main sur 4,6 kg de résine de cannabis ainsi que sur 600 euros en espèces.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a été présentée deux jours plus tard à la justice. Elle a été déférée devant le tribunal judiciaire de Lyon pour refus d’obtempérer aggravé et pour détention et transport de stupéfiants. À l’issue de cette présentation, l’individu a été placé en détention provisoire, dans l’attente de son jugement prévu en février prochain.