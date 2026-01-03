Faits Divers

Près de Lyon : un simple contrôle vire à la course-poursuite et mène à une grosse découverte

Près de Lyon : un simple contrôle vire à la course-poursuite et mène à une grosse découverte
Près de Lyon : un simple contrôle vire à la course-poursuite et mène à une grosse découverte - LyonMag

La scène a eu lieu le dimanche 21 décembre, aux alentours de 22h, sur la commune d’Irigny, au sud de Lyon.

Ce soir-là, une patrouille de la brigade de gendarmerie de la commune remarque un véhicule circulant à vive allure, sans usage des clignotants. Les militaires décident de procéder à un contrôle.

Le conducteur s’exécute dans un premier temps et se range sur le bas-côté. 

Mais au moment où les gendarmes descendent de leur véhicule, la situation bascule. L’automobiliste redémarre brusquement et refuse d’obtempérer. La fuite s’engage. Le conducteur prend tous les risques et commet de multiples infractions au code de la route. Face à la dangerosité de la situation, plusieurs patrouilles de la compagnie de gendarmerie de Givors sont mobilisées pour intercepter le véhicule.

Grâce à la "coordination" des forces engagées, le véhicule est finalement immobilisé. Le conducteur, seul à bord, tente alors d’échapper aux gendarmes en prenant la fuite à pied. Il est rapidement rattrapé puis interpellé par les militaires.

La fouille du véhicule permet une découverte majeure. Les gendarmes mettent la main sur 4,6 kg de résine de cannabis ainsi que sur 600 euros en espèces.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a été présentée deux jours plus tard à la justice. Elle a été déférée devant le tribunal judiciaire de Lyon pour refus d’obtempérer aggravé et pour détention et transport de stupéfiants. À l’issue de cette présentation, l’individu a été placé en détention provisoire, dans l’attente de son jugement prévu en février prochain.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ça ne risque pas ! le 03/01/2026 à 18:10
Tijaiolo a écrit le 03/01/2026 à 14h41

Mdr. encore un bouffon au QI d'huître. Il devrait manger du porc. Ça rend intelligent

L anthropophagie est interdite par toutes les religions.

Signaler Répondre
avatar
oui mais... le 03/01/2026 à 18:08
French connection a écrit le 03/01/2026 à 16h07

Une goutte d'eau dans l'océan

Le lapin cretin qui vient de se faire chopper n est pas d accord avec toi .
La goutte d eau ...il va la boire pendant quelques années .

Signaler Répondre
avatar
CIA le 03/01/2026 à 17:57
jyl a écrit le 03/01/2026 à 17h29

C'est le 1/4 d'heure anti américain !

Les rifains sont comme toi la bises par devant le couteau 🔪 par derrière.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 03/01/2026 à 17:44

Quel jugement justice laxiste, avocat trop bien payé, par ces délinquants avec l'argent de la drogue on peut arroser

Signaler Répondre
avatar
jyl le 03/01/2026 à 17:29
Jolie Môme a écrit le 03/01/2026 à 15h53

Non merci !
Trump est peut-être aujourd'hui , l'homme le plus dangereux de la planète .
Quand on le voit dans le bureau ovale entouré de son administration entrain de prier avec des femmes et des hommes une main posée sur son épaule car monsieur se croit designer par dieu .
Et qu'il pense régenter la planète .
Ce barjo me fout la trouille .
C'est le cauchemar américain ! J.M

C'est le 1/4 d'heure anti américain !

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 03/01/2026 à 16:35
French connection a écrit le 03/01/2026 à 16h07

Une goutte d'eau dans l'océan

une goutte qu'il va payer cher soit par la justice soit par les commanditaires bcp moins conciliant

Signaler Répondre
avatar
Oui mais le 03/01/2026 à 16:35

Je suis sûr qu'il a nié toutes les infractions qui lui sont reprochées.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 03/01/2026 à 16:32

À chaque fois que je lis ce genre d'article , j'ai la même crainte , que le fuyard crée un accident et que la police se retrouve fautive !
Bravo à elle .

Signaler Répondre
avatar
French connection le 03/01/2026 à 16:07

Une goutte d'eau dans l'océan

Signaler Répondre
avatar
philenice le 03/01/2026 à 15:53

LFI va y voir une attaque intolérable à la liberté de circulation et une interpellation par les milices au service du grand "capital"

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 03/01/2026 à 15:53
Si seulement on avait un Trump a écrit le 03/01/2026 à 15h14

Pour s’attaquer au trafic de drogue!

Non merci !
Trump est peut-être aujourd'hui , l'homme le plus dangereux de la planète .
Quand on le voit dans le bureau ovale entouré de son administration entrain de prier avec des femmes et des hommes une main posée sur son épaule car monsieur se croit designer par dieu .
Et qu'il pense régenter la planète .
Ce barjo me fout la trouille .
C'est le cauchemar américain ! J.M

Signaler Répondre
avatar
Si seulement on avait un Trump le 03/01/2026 à 15:14

Pour s’attaquer au trafic de drogue!

Signaler Répondre
avatar
Tijaiolo le 03/01/2026 à 14:41

Mdr. encore un bouffon au QI d'huître. Il devrait manger du porc. Ça rend intelligent

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/01/2026 à 14:26

Au moins il reste en taule en attendant son jugement, ce n'est pas le cas de tous les délinquants.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 03/01/2026 à 14:21

Signé quartier (encore)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.