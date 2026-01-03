Lyon : la brasserie 33 Cité tire soudainement le rideau après 18 ans à la Cité internationale

La brasserie 33 Cité a cessé son activité à la veille des fêtes de Noël. La signature de la vente est intervenue le 24 décembre 2025, entraînant une fermeture immédiate de l’établissement, rapporte Lyon People.

Ouvert en novembre 2007, le restaurant était porté par le trio Frédéric Berthod, Christophe Marguin et Mathieu Viannay, figures bien identifiées de la scène gastronomique lyonnaise. Installée dans un bâtiment dessiné par Renzo Piano et Pier Luigi Copat, la brasserie s’était imposée comme un lieu fréquenté par les acteurs économiques et juridiques du quartier.

Selon Lyon People, la cession du restaurant, envisagée depuis plusieurs années, s’est accélérée ces dernières semaines, empêchant toute organisation d’un pot de départ.

Dans un message adressé à des clients fidèles, également relayé, le chef Frédéric Berthod évoquait "18 années de bonheur" et "des moments de partage" avant de "passer le relais".

Le repreneur est Ludovic Hernandez, déjà implanté dans le quartier avec le restaurant italien Giuseppe. L’équipe du 33 Cité est conservée. L’établissement sera rebaptisé "La grande brasserie Tête d’Or" et fait actuellement l’objet de légers travaux de réaménagement. La réouverture est annoncée début janvier, autour des 6 ou 7 janvier 2026.

À 58 ans, Frédéric Berthod ne compte pas pour autant mettre un terme définitif à sa carrière. Toujours selon nos confrères, le chef devrait revenir avec un nouveau projet à l’horizon automne 2026.