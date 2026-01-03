Drame de Crans-Montana : un quatrième patient attendu ce samedi à Lyon

Selon nos informations, un quatrième patient doit être transféré ce samedi 3 janvier depuis la Suisse vers le centre des grands brûlés de l’hôpital Édouard Herriot (HEH). Pour rappel, trois victimes du drame survenu dans la station suisse de Crans-Montana, sont déjà pris en charge à Lyon.

Ce nouveau transfert doit s’effectuer depuis la Suisse vers l’établissement lyonnais, reconnu pour son expertise dans la prise en charge des brûlures graves. En effet, les Hospices civils de Lyon disposent, au sein du pavillon dédié de HEH, d’un centre de référence capable d’accueillir des patients en provenance de l’étranger lorsque la gravité des blessures le nécessite.

Depuis les premiers jours suivant le drame, Lyon s’est imposée comme l’un des points d’accueil majeurs pour les victimes les plus lourdement touchées. Les trois premiers patients transférés ont été pris en charge au sein de ce service hautement spécialisé, qui concentre des compétences médicales et chirurgicales rares en France.