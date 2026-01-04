Top 14 : le LOU s’offre un bol d’air face à Pau 

En difficulté ces dernières semaines, les Lyonnais ont assuré l’essentiel en décrochant une victoire précieuse (22-17) lors de cette 14e journée du Top 14.

D’entrée, les hommes du LOU ont affiché leurs intentions. Volontaires et entreprenants, ils ont rapidement mis la pression sur la défense paloise. Cette domination initiale a été concrétisée dès la 15e minute par Dylan Cretin, auteur du premier essai de la rencontre à l’issue d’une belle action collective.

La Section Paloise a tenté de réagir, mais Lyon est resté solide. À la 33e minute, Monty Ioane a permis au LOU de creuser l’écart en inscrivant le deuxième essai lyonnais, offrant un avantage logique aux siens à la pause.

Au retour des vestiaires, le scénario s’est quelque peu brouillé. Moins en maîtrise, le LOU a néanmoins trouvé les ressources pour frapper à nouveau. À la 54e minute, Sam Simmonds a inscrit le troisième essai lyonnais, son troisième de la saison, semblant placer Lyon sur de bons rails.

Mais Pau n’a jamais lâché. Grâce à une transformation de Desperes, les Palois sont revenus à deux petits points (19-17), relançant totalement la fin de match. Sous tension jusqu’au bout, le LOU a finalement fait la différence dans les dernières secondes. À la 80e minute, Martin Méliande a converti une pénalité de 25 mètres, scellant définitivement le succès lyonnais.

Une victoire courte mais capitale pour le LOU, qui retrouve de l’air au classement et un peu de sérénité avant la suite du championnat.