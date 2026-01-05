Lyon : une septuagénaire retrouvée sans vie chez elle, son fils interné

Mise à jour : Le fils de la victime, âgé de 36 ans et initialement placé en garde à vue pour homicide volontaire sur ascendant, n’est plus retenu par les enquêteurs.
Selon le parquet de Lyon, cette mesure a été levée à l’issue d’un examen médical, son état ayant été jugé incompatible avec la poursuite de la garde à vue.
L’homme a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Les investigations se poursuivent sous l’autorité de la division de la criminalité territoriale (DCT), tandis que des examens ont été ordonnés pour déterminer les causes exactes du décès de la septuagénaire.
Article initial 4/01/26 :Peu avant 10h, une infirmière intervenant au domicile d’une femme de 72 ans a retrouvé cette dernière inanimée dans l’appartement situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, rapporte le Progrès.
C'’est le fils de la victime, âgé de 36 ans, qui a ouvert la porte à la professionnelle de santé. L’homme, atteint de schizophrénie, se trouvait dans le logement au moment des faits.
La septuagénaire a été retrouvée sans vie, enveloppée dans des draps. Face à la situation, l’infirmière a immédiatement alerté les secours en composant le 17. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur place et ont découvert le trentenaire en état de crise.
Le fils de la victime a été interpellé. À ce stade, les circonstances exactes du décès de la mère de famille demeurent inconnues. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou d’un acte criminel.
Une autopsie doit être pratiquée afin d’établir les causes précises de la mort. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT).
... et des gens qui SAVENT lire, tiens, juste avant la fin de l'article :Signaler Répondre
"Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit d’une mort naturelle ou d’un acte criminel."
Toi comprendre ? On sait PAS pour le moment, donc pourquoi écrire de telles c... ?
La vérité blesse. Les simulateurs sont légions pour éviter la prise de responsabilité.Signaler Répondre
C'est pour quand la fermeture définitive deux usines à fous de la ville, Madame la préfete Fabienne Bucio ?Signaler Répondre
Il est urgent de construire des hôpitaux psychiatriques fermés et sécurisés où on doit enfermer les fous jusqu'à guérison (peut-être à vie)Signaler Répondre
Quelle stupidité de commenter ainsi.Signaler Répondre
C'est à cause des écolos ça, ils rendent fous les gensSignaler Répondre
Et la bêtise, de commenter ainsiSignaler Répondre
La schizophrénie. Excuse passe-partout.Signaler Répondre