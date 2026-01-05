Froid glacial à Lyon : un homme secouru après une chute dans le Rhône

La scène s’est déroulée dimanche 4 janvier, peu avant 21 heures, sur les quais du Rhône, à Lyon.

Vers 20h40, un homme âgé de 35 ans est tombé dans le fleuve depuis la passerelle du Collège, située dans le 6ᵉ arrondissement, rapporte Le Progrès.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place pour porter secours à la victime. L’homme a pu être extrait de l’eau et pris en charge par les secours, alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement froides en ce début de soirée hivernale.

La victime a ensuite été transportée à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon. Malgré la température du Rhône, estimée autour de 5 degrés, et le froid glacial qui régnait ce dimanche soir, son état de santé ne serait pas préoccupant.