Un Projet X organisé près de Lyon : l’organisateur de cette rave party illégale condamné

Pendant près d’une semaine, une carrière désaffectée de Saint-Pierre-de-Chandieu s’était transformée en vaste site festif clandestin. Entre le 7 et le 12 novembre 2025, plusieurs milliers de personnes et des centaines de véhicules ont convergé vers ce lieu isolé pour une rave party de grande ampleur.

L’homme qui s’est désigné comme étant à l'origine de l’événement a été jugé cette semaine par le tribunal de police de Lyon. Absent à l’audience pour raisons médicales, il a néanmoins été reconnu coupable et condamné à une amende de 1250 euros, assortie de la confiscation de l’ensemble du matériel saisi lors de l’opération.

Originaire de l'Isère, l’organisateur, intermittent du spectacle en difficulté financière, a reconnu être à l’origine du rassemblement illégal et avoir financé l’événement avec ses économies par passion pour la musique.

Sur place, les autorités avaient constaté des installations lourdes, avec une scène imposante, des murs de son, mais aussi des groupes électrogènes. Les contrôles menés aux abords du site ont donné lieu à environ 1500 verbalisations, notamment pour nuisances sonores, participation à un rassemblement illégal et infractions liées aux stupéfiants.

La justice a finalement retenu une peine plus sévère que celle demandée par le parquet, estimant que l’ampleur de la fête et les risques encourus justifiaient une sanction renforcée, tant financière que matérielle.