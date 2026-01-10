Judiciaire

Près de Lyon : en 10 ans, le président de l'association aura détourné plus de 11 000 euros

Entre 2012 et 2023, le président d'une association de Saint-Georges-de-Reneins a effectué de nombreux retraits d'espèces pour son propre compte.

Le pot-aux-roses a été découvert lorsque le septuagénaire a quitté son poste.

A l'issue de l'enquête qui a déterminé que 11 500 euros avaient ainsi été détournés, il a été convoqué pour s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Face aux juges caladois, le prévenu a expliqué avoir trouvé légitime de prendre cet argent, lui qui s'investissait énormément tout en étant bénévole.

Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis. Une peine ramenée à 1 an de prison avec sursis et une inéligibilité de 5 ans. Le septuagénaire a également l'interdiction d'intégrer le bureau d'une nouvelle association.

ouioui le 10/01/2026 à 18:24

80€ par mois

Dupon le 10/01/2026 à 18:17

Ça fait 1000 par an, c'est pas beaucoup

