Près de Lyon : la course Uber tourne mal, le chauffeur et le client condamnés pour une bagarre

Sortant de la brasserie Georges, un habitant de Cailloux-sur-Fontaines avait réservé un Uber pour retourner à son domicile. Mais arrivé dans le Val de Saône, le quinquagénaire avait déchanté.

Car le chauffeur lui réclamait de payer en liquide sa course de 34 euros. Persuadé de se faire arnaquer et que la transaction allait se faire automatiquement en ligne, le client s'était rebellé.

Des coups avaient été échangés entre les deux hommes. Ce qui les a conduit à porter plainte, et à se retrouver tous les deux devant la justice lyonnaise il y a quelques jours.

Le chauffeur a écopé de 300 euros d'amende et devra verser 1200 euros à sa victime au titre du préjudice moral et des frais de justice. Mais dans l'autre sens, le client est aussi condamné pour les coups distribués, avec 150 euros d'amende et 600 euros à verser au chauffeur.