Près de Lyon : la course Uber tourne mal, le chauffeur et le client condamnés pour une bagarre

Sortant de la brasserie Georges, un habitant de Cailloux-sur-Fontaines avait réservé un Uber pour retourner à son domicile. Mais arrivé dans le Val de Saône, le quinquagénaire avait déchanté.
Car le chauffeur lui réclamait de payer en liquide sa course de 34 euros. Persuadé de se faire arnaquer et que la transaction allait se faire automatiquement en ligne, le client s'était rebellé.
Des coups avaient été échangés entre les deux hommes. Ce qui les a conduit à porter plainte, et à se retrouver tous les deux devant la justice lyonnaise il y a quelques jours.
Le chauffeur a écopé de 300 euros d'amende et devra verser 1200 euros à sa victime au titre du préjudice moral et des frais de justice. Mais dans l'autre sens, le client est aussi condamné pour les coups distribués, avec 150 euros d'amende et 600 euros à verser au chauffeur.
Avec certaines applications comme Bolt par exemple, suffit de bien faire attention quand on commande, c'est marqué paiement en espèces si le chauffeur préfère être payé en liquideSignaler Répondre
L'article ne dit pas pourquoi ce chauffeur refuse le règlement électronique.Signaler Répondre
Le client avait sélectionné "cash" pour sa course, à payer en liquide.Signaler Répondre
Jusqu’au Japon !Signaler Répondre
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/20260112_01/
L’affaire à quand même été rapidement traité ! Rien à dire !Signaler Répondre
bizarre cette histoire. Avec Uber on est systématiquement débité en ligne dès l’acceptation de la course…Signaler Répondre