Justice : la cour d’appel de Lyon bénéficie d’un renforcement inédit de ses effectifs

À l’occasion des rentrées solennelles, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a présenté un point d’étape sur les recrutements engagés dans l’ensemble du pays, dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation 2023-2027.

Cette loi prévoit, à l’échelle nationale, le recrutement de 1500 magistrats, 1800 greffiers et 1100 attachés de justice sur la période 2023-2027. Des effectifs rendus possibles par des hausses budgétaires continues, qualifiées d’"inédites" par le ministère. Au 1er décembre 2025, 489 magistrats supplémentaires avaient déjà rejoint les juridictions, soit 60% de l’objectif fixé, un taux qui atteindra 80% avec l’arrivée de la promotion 2026 de l’École nationale de la magistrature. Côté greffes, 571 greffiers supplémentaires sont déjà en poste ou en formation, représentant plus de la moitié de l’objectif.

Sur le ressort de la cour d’appel de Lyon, qui couvre notamment le Rhône, la Loire et l’Ain, ces recrutements se traduisent par une hausse marquée des effectifs entre 2017 et 2025. Selon les données communiquées, le territoire lyonnais a enregistré 20% de magistrats supplémentaires, soit 62 magistrats en plus, et 15% de greffiers supplémentaires, correspondant à 61 greffiers. À ces renforts s’ajoutent 107 attachés de justice, venus renforcer l’appui aux magistrats dans le traitement des dossiers.

Le ministère anticipe par ailleurs une poursuite de cette dynamique d’ici 2027. Les projections font état, pour le ressort lyonnais, d’une augmentation totale de 34% du nombre de magistrats par rapport à 2017, soit 105 magistrats supplémentaires, et de 24% du nombre de greffiers, représentant 101 greffiers en plus à horizon 2027. Des chiffres illustrés dans une infographie annexée au communiqué, qui met en avant l’évolution progressive des effectifs judiciaires sur le territoire.

Ces recrutements s’accompagnent de lettres d’objectifs stratégiques, adressées le 15 octobre dernier par le ministre aux chefs de cour, afin de renforcer le pilotage et les performances des juridictions. Le ministère souligne également le nombre record de personnels actuellement en formation, avec 1202 auditeurs de justice à l’École nationale de la magistrature et 833 greffiers stagiaires à l’École nationale des greffes.

À Lyon, ces renforts sont présentés comme un levier pour améliorer les délais de traitement des affaires et renforcer la qualité du service public de la justice, dans un contexte de forte sollicitation des juridictions.