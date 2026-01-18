Faits Divers

Lyon : grosse frayeur à la Croix-Rousse, un immeuble évacué d'urgence après la fissure d’une poutre 

  Grosse inquiétude ce dimanche 18 janvier à la Croix-Rousse.

En milieu de matinée, les services de secours ont été alertés pour un risque structurel dans un immeuble du 4e arrondissement de Lyon, à l’angle des rues de Belfort et du Chariot-d’Or. Une fissure est apparue sur une poutre, faisant craindre un danger pour les occupants, rapporte Le Progrès. 

Par mesure de sécurité, l’ensemble des habitants, soit une douzaine de personnes, a été évacué. Une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée afin de sécuriser les lieux et d’évaluer la solidité du bâtiment. 

L’intervention a également eu des conséquences sur la circulation : des lignes de bus ont été perturbées et le trafic a été temporairement impacté dans le secteur, le temps des opérations. 

En milieu d’après-midi, un relogement —pris en charge par la Ville de Lyon— restait envisagé par précaution, le temps que la situation structurelle de l’immeuble soit clarifiée.  

reclamations le 18/01/2026 à 20:41

c'est à cause des écolos qui provoquent des vibrations a cause de leur travaux inutiles

Ex Précisions le 18/01/2026 à 17:29

C'est dans 2 mois qu'énormément de croix-roussiens vont prendre peur, avec tous les bobos écolos qui se sont installés, ils craignent le vilain Aulas ;-)

