Lyon : grosse frayeur à la Croix-Rousse, un immeuble évacué d'urgence après la fissure d’une poutre 

En milieu de matinée, les services de secours ont été alertés pour un risque structurel dans un immeuble du 4e arrondissement de Lyon, à l’angle des rues de Belfort et du Chariot-d’Or. Une fissure est apparue sur une poutre, faisant craindre un danger pour les occupants, rapporte Le Progrès.

Par mesure de sécurité, l’ensemble des habitants, soit une douzaine de personnes, a été évacué. Une trentaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée afin de sécuriser les lieux et d’évaluer la solidité du bâtiment.

L’intervention a également eu des conséquences sur la circulation : des lignes de bus ont été perturbées et le trafic a été temporairement impacté dans le secteur, le temps des opérations.