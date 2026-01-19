Lyon : une fusillade allait éclater à Perrache, cinq Colombiens lourdement armés arrêtés in extremis

La police avait repéré un commando de quatre individus lourdement armés à bord d'une voiture volée garée dans un parking près de la gare de Perrache. Le quatuor est resté sur place pendant plusieurs heures, laissant à penser qu'ils attendaient quelqu'un.

Ces ressortissants colombiens sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un règlement de comptes sur fond de guerre des territoires entre dealers à la Duchère.

Ils ont toutefois été arrêtés et placés en garde à vue avant tout passage à l'acte, tandis qu'un cinquième complice était appréhendé dans l'appartement qui leur servait de planque.

Pour rappel, un Lyonnais de 34 ans, surnommé Fiston, pilotait depuis la Colombie les sanglantes fusillades qui ont secoué la Duchère ces dernières années. Malgré son interpellation et son incarcération fin 2022, les incursions colombiennes entre Rhône et Saône ne semblent pas prêtes de s'arrêter.

Déjà l'été dernier, trois tueurs à gages colombiens avaient été arrêtés dans la Loire avant de pouvoir honorer leur contrat, qui consistait à liquider un dealer lyonnais.