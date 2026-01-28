Une adolescente de 15 ans, qui vit dans un foyer à Annecy, a été séquestrée et torturée dans un sous-sol par son ex-petit ami âgé de 17 ans ainsi que trois autres mineures âgées de 14 à 17 ans. Parmi ces dernières, la nouvelle compagne de son ex.

Selon l'AFP, la victime a subi un déferlement de violences : brûlures sévères, entailles, couteau planté dans la cuisse, extincteur vidé sur elle… Ces scènes de tortures ont été filmées par les adolescentes.

Dans des circonstances encore floues, la victime est parvenue à s'échapper du sous-sol lundi matin et a demandé de l'aide à des passants dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite. Elle a ensuite été hospitalisée.

La polie a pris le relais, interpellant rapidement deux de ses tortionnaires dans l'appartement où l'ado de 15 ans s'était rendue initialement. Les deux autres suspects, dont son ex, ont été retrouvés dans la soirée à Villefranche-sur-Saône.

A l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés au parquet des mineurs de Lyon ce mercredi. On ignore encore leurs motivations, ils auraient reconnu les faits sans montrer de signes de remords.