Une adolescente de 15 ans, qui vit dans un foyer à Annecy, a été séquestrée et torturée dans un sous-sol par son ex-petit ami âgé de 17 ans ainsi que trois autres mineures âgées de 14 à 17 ans. Parmi ces dernières, la nouvelle compagne de son ex.
Selon l'AFP, la victime a subi un déferlement de violences : brûlures sévères, entailles, couteau planté dans la cuisse, extincteur vidé sur elle… Ces scènes de tortures ont été filmées par les adolescentes.
Dans des circonstances encore floues, la victime est parvenue à s'échapper du sous-sol lundi matin et a demandé de l'aide à des passants dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite. Elle a ensuite été hospitalisée.
La polie a pris le relais, interpellant rapidement deux de ses tortionnaires dans l'appartement où l'ado de 15 ans s'était rendue initialement. Les deux autres suspects, dont son ex, ont été retrouvés dans la soirée à Villefranche-sur-Saône.
A l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés au parquet des mineurs de Lyon ce mercredi. On ignore encore leurs motivations, ils auraient reconnu les faits sans montrer de signes de remords.
J'ai lu que ces gamins n'ont pas compris ce qu'ils ont fait de mal...Signaler Répondre
Super jeunesse.
Tout d' abord, mes pensées les plus affectueuses à cette jeune fille, qui a l' âge de ma petite fille... Qu elle sache que quelque part que des inconnus pensent à elle et l embrassent fort.Signaler Répondre
Ensuite, on reconnaît une démocratie a sa capacité a protéger les plus faibles. Quoi de plus fragile qu'une jeune fille placée en foyer. Notre jeunesse doit être protégée, et cela ne pourra se faire qu en réformant la justice des mineurs qui date de 1945... La jeunesse de ,2026, n est pas celle de la sortie de guerre...Lorsque l on est capable d actes aussi cruels, on est capable d' assumer ses responsabilités et la réponse doit être a la hauteur des sévices. La loi doit évoluer et s adapter aux nouveaux comportements. La médecine n' évolue t elle pas au rythme de ses decouvertes? Pourquoi ce qui est considéré comme un progrès dans le domaine médical serait une régression dans le monde judiciaire?
Soyons réalistes et réactifs, comme pour le traitement d une maladie agressive, le traitement doit être lui aussi agressif pour guérir....
Je demande la nationalité de ces bourreaux, lyonmag pourra les publierSignaler Répondre
" mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ? ".Signaler Répondre
.
En tous les cas il y a des impôts et des emprunts sur les marchés financiers internationaux.
Cette petite ne venait elle pas d'un foyer ?Signaler Répondre
Alors une des stratégies d'infiltration. Des jeunes font semblant de se rapprocher de jeunes filles faibles et font semblant de vouloir tisser un lien affectif. Les jeunes filles pensent avoir alors des petits amis affectueux.... puis au fur et à mesure le vrai visage de ses faux petits amis se dévoilent et le piège est déclenché.
Je ne sais pas ce qu'était cet petit ancien "petit ami" mais bon vu ce qu'il a fait à cette jeune fille je crois comprendre un peu.
Donc ma réponse était tout à fait compatible avec cet article.
+ 1Signaler Répondre
Comme Villeurbanne, Vaulx en Vélin, Vénissieux, St Priest, etc, etc….Signaler Répondre
Et tout ça pour se faire de la pub sur les réseaux sociauxSignaler Répondre
Avec des prélèvements de spermatozoïdes frelatés il ne faut pas s’attendre à avoir de beaux spécimens humains.Signaler Répondre
Je propose vous les foutez en prisons avec les gros délinquants rien qu'une journée ( histoire de leurs montrée ou même en hôpital psy ^^Signaler Répondre
Une belle brochette de futur ingénieurs ou chirurgiens à coup sûr....Signaler Répondre
Ce que vous dites est vrai mais par contre vous êtes totalement hors sujet.Signaler Répondre
Combien de temps les professionnels de l'Enfance vont devoir tirer la sonnette d'alarme sur la prise en main des foyers d'enfants par des réseaux de proxénétisme (souvent lié aux narco et donc aux mafias associées).Signaler Répondre
Pourquoi personne n'en parle?
On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? pourquoi ce tropisme honteux?
Oui les foyers sont entourés par des réseaux de proxénétismes, oui ses réseaux sont liés au narco, et oui les mafias qui sévissent sont venues de pays étrangers. Est ce compliqué de dire ce que tous les professionnels disent depuis des années?
L'Etat est parfaitement au courant et ne fait rien, mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ?
mineurs et déjà capables d actes de cruauté ils ont déjà un bel avenirSignaler Répondre
villefranche une ville où il fait bon vivre et où on a le sens de l'accueil...Signaler Répondre