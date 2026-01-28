Judiciaire

Bébé tué avec du Destop dans une crèche à Lyon : l’employée fautive de nouveau jugée en appel dans l’Ain

Condamnée à 25 ans de prison pour la mort d’un bébé intoxiqué à un produit corrosif à Lyon, une employée de la crèche People & Baby comparaît de nouveau devant la justice à partir de mercredi.

À partir de ce mercredi 28 janvier, la cour d’assises de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, va réexaminer une affaire qui avait profondément marqué par sordidité. Une salariée de crèche, reconnue coupable en première instance, doit être rejugée après l’appel du parquet.

En 2022, à Lyon, une fillette de 11 mois, Lisa, était décédée après avoir ingéré un déboucheur contenant de la soude caustique. Les secours avaient tout tenté pendant plusieurs heures, mais les brûlures internes provoquées par ce produit extrêmement corrosif avaient été fatales.

Lors du premier procès, en mars 2025, Myriam Jaouen avait été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour des actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort, la qualification de meurtre ayant été écartée par les jurés. Le ministère public, qui estimait la peine insuffisante au regard des faits alors qu'il avait requis 30 ans, a décidé de faire appel, soutenu par les parents de l’enfant.

Âgée de 27 ans au moment des faits, la salariée travaillait depuis seulement quelques mois dans cette micro-crèche privée et accueillait seule les enfants ce jour-ci.

Après avoir donné plusieurs versions contradictoires, elle avait fini par reconnaître avoir fait avaler une partie du produit à l’enfant, expliquant avoir perdu le contrôle dans un contexte de fatigue et de surcharge de travail. Elle a toujours affirmé ne pas avoir mesuré la dangerosité réelle du Destop.

Lyon avec Zemmour vite le 28/01/2026 à 08:54

Le plus gros scandale c'est la crèche qui se porte partie civile alors que si vous avez vu le dossier de l accusée on aurait jamais dû lui confier des enfants et encore moins seule. Les acteurs du secteur ne font que de pousser pour moins de régulation et sans le laxisme qui a été imposé ça ne serait jamais arrivé car elle n'aurait jamais été embauchée ou laissée seule avec des enfants.

laya le 28/01/2026 à 08:51

le cas de cette employée relève de la psychiatrie.N'importe qui sait très bien que le destop est hyper dangereux et brûle le tube digestif.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 28/01/2026 à 08:02

Après le Frexit la France récupérera son droit à appliquer la peine de mort. Ce déchet est irrécupérable, il n'y a pas de raison de la loger et la nourrir au dos du contribuable.

Parent le 28/01/2026 à 07:38

Ignoble ? même au delà

ma question comme parent serait de savoir comment je réagirais. Déjà perso hors de question de pardonner quoi que ce soit le slogan idiot "vous n'aurez pas ma haine" est un truc de bobo.
Je suis pour que toutes les victimes puissent s'exprimer et dénoncer les faits récurrents.

Après moi, je crois que je me fou pas mal d'aller en taule donc j'ai une idée de ma réaction si un jour un de mes gosses est victime.
Confiance en la Justice pour punir ? non de nombreux exemples ses dernières années l'ont démontré.

