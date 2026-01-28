Bébé tué avec du Destop dans une crèche à Lyon : l’employée fautive de nouveau jugée en appel dans l’Ain

À partir de ce mercredi 28 janvier, la cour d’assises de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, va réexaminer une affaire qui avait profondément marqué par sordidité. Une salariée de crèche, reconnue coupable en première instance, doit être rejugée après l’appel du parquet.
En 2022, à Lyon, une fillette de 11 mois, Lisa, était décédée après avoir ingéré un déboucheur contenant de la soude caustique. Les secours avaient tout tenté pendant plusieurs heures, mais les brûlures internes provoquées par ce produit extrêmement corrosif avaient été fatales.
Lors du premier procès, en mars 2025, Myriam Jaouen avait été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle pour des actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort, la qualification de meurtre ayant été écartée par les jurés. Le ministère public, qui estimait la peine insuffisante au regard des faits alors qu'il avait requis 30 ans, a décidé de faire appel, soutenu par les parents de l’enfant.
Âgée de 27 ans au moment des faits, la salariée travaillait depuis seulement quelques mois dans cette micro-crèche privée et accueillait seule les enfants ce jour-ci.
Après avoir donné plusieurs versions contradictoires, elle avait fini par reconnaître avoir fait avaler une partie du produit à l’enfant, expliquant avoir perdu le contrôle dans un contexte de fatigue et de surcharge de travail. Elle a toujours affirmé ne pas avoir mesuré la dangerosité réelle du Destop.
