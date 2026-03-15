Politique

Métropolitaines 2026 : les résultats en temps réel (carte interactive)

Métropolitaines 2026 : les résultats en temps réel (carte interactive)

Qui remportera les élections métropolitaines ? Suivez les résultats en temps réel du premier tour du scrutin ce dimanche 15 mars avec la carte interactive de LyonMag !

Tags :

métropolitaines 2026

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Francois Legogoloi le 15/03/2026 à 21:36
Ça ne marche pas a écrit le 15/03/2026 à 20h59

Sans doute un site écologique...

Nous sommes quand même la patrie du minitel... Maire de de maire de!!!

Signaler Répondre
avatar
Ça ne marche pas le 15/03/2026 à 20:59

Sans doute un site écologique...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.