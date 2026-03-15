Municipales 2026 : Jean-Luc Poirier en tête à Curis-au-Mont-d'Or

La liste de Jean-Luc Poirier (Vivre Curis Ensemble) est arrivé en tête des suffrages exprimés avec 39,58%.

La liste Engagés pour Curis, menée par Michel Jaenger, a recuilli 31,1% des voix. Blandine Collin (Curis, un avenir à partager) compte 29,32% des voix.

Les électeurs de Curis-au-Mont-d'Or auront donc le choix entre trois listes au second tour des élections municipales, dimanche prochain.