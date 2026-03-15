Politique

Municipales 2026 : Jean-Luc Poirier en tête à Curis-au-Mont-d'Or

Municipales 2026 : Jean-Luc Poirier en tête à Curis-au-Mont-d'Or
Municipales 2026 : Jean-Luc Poirier en tête à Curis-au-Mont-d'Or - DR

Les résultats définitifs sont d'ores et déjà tombés à Curis-au-Mont-d'Or, qui fait partie de la Métropole de Lyon.

La liste de Jean-Luc Poirier (Vivre Curis Ensemble) est arrivé en tête des suffrages exprimés avec 39,58%.

La liste Engagés pour Curis, menée par Michel Jaenger, a recuilli 31,1% des voix. Blandine Collin (Curis, un avenir à partager) compte 29,32% des voix.

Les électeurs de Curis-au-Mont-d'Or auront donc le choix entre trois listes au second tour des élections municipales, dimanche prochain.

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Curis-au-Mont-d’Or

municipales 2026

1 commentaire
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ClairArbitre le 15/03/2026 à 22:05

L’équipe sortante en ballottage dans la petite commune de Curis-au-Mont-d'Or : un signe de rébellion et d’insatisfaction dans ce village qui compte 682 votants. Une surprise notable pour certains journalistes locaux qui ont soutenu cette équipe… Ce résultat mériterait sans doute une véritable enquête journalistique de terrain, menée de manière objective.

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