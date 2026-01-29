Lyon : deux hommes armés braquent un bureau de tabac, un butin de quelques milliers d'euros seulement

Deux individus ont fait irruption vers 22h dans un bureau de tabac de la rue Challemel-Lacour dans le 8e arrondissement de Lyon. Sur cet axe très passant, à deux pas de la station de tramway Moulin à Vent, le duo au visage dissimulé a braqué le commerce. L'un des malfaiteurs était armé d'un pistolet.

Le gérant leur a remis le contenu de la caisse, ainsi qu'une somme d'argent supplémentaire dans le coffre de la remise. Au total, près de 2500 euros avec lesquels ils ont pris la fuite, repartant sur la trottinette qui leur avait servi pour arriver sur place.

Une enquête a été ouverte, l'identification des braqueurs est en cours.