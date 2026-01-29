Faits Divers

Lyon : deux hommes armés braquent un bureau de tabac, un butin de quelques milliers d'euros seulement

Ce mardi 27 janvier, ils ont attendu le soir pour agir.

Deux individus ont fait irruption vers 22h dans un bureau de tabac de la rue Challemel-Lacour dans le 8e arrondissement de Lyon. Sur cet axe très passant, à deux pas de la station de tramway Moulin à Vent, le duo au visage dissimulé a braqué le commerce. L'un des malfaiteurs était armé d'un pistolet.

Le gérant leur a remis le contenu de la caisse, ainsi qu'une somme d'argent supplémentaire dans le coffre de la remise. Au total, près de 2500 euros avec lesquels ils ont pris la fuite, repartant sur la trottinette qui leur avait servi pour arriver sur place.

Une enquête a été ouverte, l'identification des braqueurs est en cours.

Amen le 29/01/2026 à 09:31

Faire un braquage et repartir à deux sur une trottinette , c'est un sketch !
Ils savent que même s'ils se font arrêter , ils ne risquent rien , c'est un jeu pour eux !
Encore combien de policiers mobilisés pour résoudre cette affaire ?

Citoyen1 le 29/01/2026 à 09:15

La ville apaisée....selon Doucet, berzane et toute la clique
Vite des toilettes inclusives, des pistes cyclables et vergers partagés 🤡🤡🤡🤡

laya le 29/01/2026 à 09:02

les bureaux de tabac sont souvent la cible de braquage car je pense que les horaires y contribuent.Il faudrait fermer à vingt heures et ouvrir à huit heures du matin(je ne sais pas si j'ai raison!).Dans mon quartier,il y a quelques années,le buraliste qui ouvrait à quatre heures du matin avait reçu un coup de cutter sur la carotide et quelques jours plus tard,c'était son frère qui avait reçu un coup violent sur le crâne.Mais comme le frère était virulent,la racaille n'avait pas perdu son temps!Mais c'est dommage de risquer sa vie au boulot.

Je comprends pas le 29/01/2026 à 08:46

C'est un quartier super calme, les pistes cyclables sont faites, les commerces sont moribonds, à 2 pas du quartiers des putes et des camionnettes, même le Maire de Lyon 8 ne vient plus
T'as une solution Gregory ?

sans doute le 29/01/2026 à 08:40

Pas besoin de chercher bien loin car ils sont surement du quartier !

Parponnes le 29/01/2026 à 08:37

Peine plancher de 10 ans minimum, et travailler en prison pour rembourser minimum *3 le commerçant et l'état. Une mesure de bon sens du

