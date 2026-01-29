Frappée par un automobiliste, elle se venge six mois plus tard en lui jetant de la compote sur son lieu de travail

L'un et l'autre devaient répondre de faits de violences, lors de deux évènements séparés de six mois en 2024. Première altercation : le 10 janvier dans les rues caladoises. Au volant, le ton était monté entre les deux protagonistes car madame bloquait le carrefour. L'agent âgé de 59 ans était descendu de sa voiture pour la gifler.

Six mois plus tard donc, le 15 juillet, c'est dans le hall de la mairie de Villefranche que les deux se recroisent. L'homme l'aurait nargué, faisant entrer la femme dans une colère noire, puisqu'elle lui jettera de la compote avant de le traiter de "fonctionnaire bâtard".

Le tribunal a préféré prononcer une peine plus élevée pour cette aide-soignante, condamnée à 700 euros d'amendes dont 600 avec sursis et 1290 euros de dommages et intérêts et frais de justice à sa victime.

Quant à l'agent, il écope de 800 euros d'amende dont 400 avec sursis, et 1100 euros à verser à la femme.