Judiciaire

Frappée par un automobiliste, elle se venge six mois plus tard en lui jetant de la compote sur son lieu de travail

Il y a quelques jours, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône jugeait un agent de la Ville et une femme âgée de 39 ans.

L'un et l'autre devaient répondre de faits de violences, lors de deux évènements séparés de six mois en 2024. Première altercation : le 10 janvier dans les rues caladoises. Au volant, le ton était monté entre les deux protagonistes car madame bloquait le carrefour. L'agent âgé de 59 ans était descendu de sa voiture pour la gifler.

Six mois plus tard donc, le 15 juillet, c'est dans le hall de la mairie de Villefranche que les deux se recroisent. L'homme l'aurait nargué, faisant entrer la femme dans une colère noire, puisqu'elle lui jettera de la compote avant de le traiter de "fonctionnaire bâtard".

Le tribunal a préféré prononcer une peine plus élevée pour cette aide-soignante, condamnée à 700 euros d'amendes dont 600 avec sursis et 1290 euros de dommages et intérêts et frais de justice à sa victime.

Quant à l'agent, il écope de 800 euros d'amende dont 400 avec sursis, et 1100 euros à verser à la femme.

Compote contre giffle le 29/01/2026 à 10:13

Je suis pas féministe mais une gifle devrait être plus condamnés qu'une compote… ????

attention la blessure le 29/01/2026 à 10:11

Un agent de la ville énervé , c'est un pléonasme 🤣🤣 Non je rigole!
Par contre, il faudrait apprendre a cette dame qu'on ne doit pas s'engager si on risque de bloquer le carrefour!
Il y a pourtant des caméras partout!
Pas possible de verbaliser avec la vidéo surveillance?

Amen le 29/01/2026 à 09:41

Si je comprends bien , la femme verse 1290 € à l'agent et l'agent verse 1100€ â la femme.
Il aurait été plus simple de condamner la femme à verser la différence , c'est à dire190 € .
Ce Tribunal de Villefranche est quand même bizarre dans toutes ses condamnations quelles qu'elles soient .

pabeaujolais le 29/01/2026 à 09:09

villefranche...

