Lyon : vêtus de noir et le visage dissimulé, deux hommes suspects se font repérer aux abords d'un marchand d'or de la Presqu'île

Bien renseignés, mais mal préparés.

Selon nos informations, deux individus ont été interpellés ce mercredi 28 janvier en Presqu'île. Vêtus de noir, porteurs de cache cou ou de capuche, ils étaient repérés en train de tourner autour d'un marchand d'or de la rue Thomassin. Cela faisait plusieurs jours que leur petit manège avait été remarqué, et la police a été prévenue.

A l'arrivée des agents, le duo a pris la fuite sur une trottinette électrique. Une course-poursuite s'est alors engagée dans les rues du centre-ville de Lyon, avant que la trottinette ne heurte le véhicule des forces de l'ordre à l'angle de la rue Charles Biennier et du quai Gailleton. L'un des suspects était alors arrêté, son complice poursuivait à pied avant d'être rattrapé rue Sala.

Les deux hommes, armés d'une gazeuse, attendaient visiblement une livraison d'or. Ils ont été placés en garde à vue.

Heuuu... le 29/01/2026 à 13:38

Tout simplement:
L'interdiction des trottinettes électriques (EDPM) est simple : amende 1 500€ + confiscation pour véhicule non autorisé sur la voie publique.
Ok cela ne fera pas arrêter la délinquance, mais à pied ou en scooter, ce n'est pas la même donne ...

Jeanlaville le 29/01/2026 à 13:29
Bientôt c'est Grégory Doucet qui se fera arracher un bracelet en or a écrit le 29/01/2026 à 12h47

Et il ne voudra toujours pas comprendre.

Purée, ce qui pollue Lyon, c'est toute cette délinquance, cette criminalité, les "incivilités" également pour utiliser la métaphore bien-pensante pour dire fouteurs de merde.

On a donc ici un duo qui très tranquillement peut roder à proximité d'un marchand d'or sans qu'aucune personne ne capte ni ne réagisse, citoyens ou police municipale.........................

Impuissance et déni, voilà ce qu'est devenue la mentalité de ceux qui trouvent qu'on exagère avec la situation sécuritaire des Lyonnais. "Je vois rien, je comprends pas, et c'est peut-être bien également la faute des victimes puisque moi rien ne m'arrive" (encore)...

Lyon est une ville géniale

Dz69 le 29/01/2026 à 12:29
On rappellera a écrit le 29/01/2026 à 11h13

à tous les commerçants de la presqu’île que le danger c est lesstreme drooaaate selon le mantra officiel

Pathétique que tu es!!!
Avec à chaque article à écrire l'extrême droite d'une manière de casos et plein d'ironie d'illetré va.
Peut-être que tu es heureux que le Crif gouverne le pays c'est ça.
Quelque soit le parti, tous des fachos finis, ce sont tous les mêmes que je sache non!
Mais le crif ça tu aimes.

ah la tache le 29/01/2026 à 12:26
Logique a écrit le 29/01/2026 à 11h24

Pourquoi les mettre en GAV alors que d'ici ce soir ils seront dehors vue qu'ils n'ont rien fait a part avoir une gazeuse. Jusqu'à présent les cache cou sont autorisé et les vêtements noir aussi donc ... malheureusement ils seront au snack soir.

Comme les black box? A te lire, il faisaient les soldes!!!!!

Logique le 29/01/2026 à 11:24

On rappellera le 29/01/2026 à 11:13

à tous les commerçants de la presqu’île que le danger c est lesstreme drooaaate selon le mantra officiel

Caramba le 29/01/2026 à 10:54

Encore raté !
Finalement pas besoin de vidéo surveillance : des voisins attentifs suffisent.

Ex Précisions le 29/01/2026 à 10:44

Des écolos pour leurs frais de campagne perdue d'avance ?
;-)

Il est temps le 29/01/2026 à 10:33

de supprimer les trottinettes électriques pour la plupart trafiquées ,celles ci ne servent plus qu'aux voyous petits jeunes sacoches sur le ventre au tonkin et loubards dangereux qui prennent la fuite plus rapidement qu'un TMAX.

