Lyon : vêtus de noir et le visage dissimulé, deux hommes suspects se font repérer aux abords d'un marchand d'or de la Presqu'île

Selon nos informations, deux individus ont été interpellés ce mercredi 28 janvier en Presqu'île. Vêtus de noir, porteurs de cache cou ou de capuche, ils étaient repérés en train de tourner autour d'un marchand d'or de la rue Thomassin. Cela faisait plusieurs jours que leur petit manège avait été remarqué, et la police a été prévenue.

A l'arrivée des agents, le duo a pris la fuite sur une trottinette électrique. Une course-poursuite s'est alors engagée dans les rues du centre-ville de Lyon, avant que la trottinette ne heurte le véhicule des forces de l'ordre à l'angle de la rue Charles Biennier et du quai Gailleton. L'un des suspects était alors arrêté, son complice poursuivait à pied avant d'être rattrapé rue Sala.

Les deux hommes, armés d'une gazeuse, attendaient visiblement une livraison d'or. Ils ont été placés en garde à vue.