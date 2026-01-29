Faits Divers

Lyon : la canalisation rompt, la rue Vendôme inondée

Lyon : la canalisation rompt, la rue Vendôme inondée
Témoin LyonMag

Ce jeudi 29 janvier, à la mi-journée, les pompiers sont intervenus à l'angle de la rue Vendôme et du cours Gambetta à Lyon.

Une canalisation d'eau a rompu, provoquant une inondation au niveau de la station de métro Saxe-Gambetta.

On ignore encore l'origine de l'incident, qui ne perturbe pas encore la circulation des voitures ou même celle du métro D.

"Les équipes de la régie publique Eau du Grand Lyon se sont rapidement rendues sur site pour évaluer les dégâts et sécuriser la zone. L'eau est actuellement coupée pour 4 immeubles du secteur et l'intervention est toujours en cours", précise la Métropole de Lyon.

Si la coupure d'eau se prolonge, des bouteilles d'eau pourraient être distribuées en fin de journée.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 29/01/2026 à 16:01

Cette ville est en train de couler ;-)

Signaler Répondre
avatar
Santiagodelyon le 29/01/2026 à 15:20

Bravo Bernard !
les catas de travaux s’enchaînent pour finir en beauté le manda de B Bernard !
Coiro number one ?

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 29/01/2026 à 15:16

Non Nullard va découvrir qu'il faut faire des travaux d'entretien comme pour les escalators du métro....

Signaler Répondre
avatar
ben le 29/01/2026 à 15:11
Travaux a écrit le 29/01/2026 à 14h33

Les travaux de rénovation urbains permettent d'éviter ce genre d'incident

coté Felix Faure , Gambetta , Garibaldi , Créqui , Saxe ... c'est en travaux permanents depuis 3 ans ; c'est peut être ca la cause ; non ?

Signaler Répondre
avatar
Travaux le 29/01/2026 à 14:33

Les travaux de rénovation urbains permettent d'éviter ce genre d'incident

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.