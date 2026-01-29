Lyon : la canalisation rompt, la rue Vendôme inondée

Une canalisation d'eau a rompu, provoquant une inondation au niveau de la station de métro Saxe-Gambetta.
On ignore encore l'origine de l'incident, qui ne perturbe pas encore la circulation des voitures ou même celle du métro D.
"Les équipes de la régie publique Eau du Grand Lyon se sont rapidement rendues sur site pour évaluer les dégâts et sécuriser la zone. L'eau est actuellement coupée pour 4 immeubles du secteur et l'intervention est toujours en cours", précise la Métropole de Lyon.
Si la coupure d'eau se prolonge, des bouteilles d'eau pourraient être distribuées en fin de journée.
Cette ville est en train de couler ;-)Signaler Répondre
Bravo Bernard !Signaler Répondre
les catas de travaux s’enchaînent pour finir en beauté le manda de B Bernard !
Coiro number one ?
Non Nullard va découvrir qu'il faut faire des travaux d'entretien comme pour les escalators du métro....Signaler Répondre
coté Felix Faure , Gambetta , Garibaldi , Créqui , Saxe ... c'est en travaux permanents depuis 3 ans ; c'est peut être ca la cause ; non ?Signaler Répondre
Les travaux de rénovation urbains permettent d'éviter ce genre d'incidentSignaler Répondre