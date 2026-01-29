Lyon : la canalisation rompt, la rue Vendôme inondée

Une canalisation d'eau a rompu, provoquant une inondation au niveau de la station de métro Saxe-Gambetta.

On ignore encore l'origine de l'incident, qui ne perturbe pas encore la circulation des voitures ou même celle du métro D.

"Les équipes de la régie publique Eau du Grand Lyon se sont rapidement rendues sur site pour évaluer les dégâts et sécuriser la zone. L'eau est actuellement coupée pour 4 immeubles du secteur et l'intervention est toujours en cours", précise la Métropole de Lyon.

Si la coupure d'eau se prolonge, des bouteilles d'eau pourraient être distribuées en fin de journée.