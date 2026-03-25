"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli" : une manifestation contre les violences policières ce mercredi

Un nouveau rendez-vous militant est annoncé à Lyon. Le comité lyonnais des Soulèvements de la Terre et la Ligue des Droits de l’Homme Lyon Confluences appellent à un rassemblement ce mercredi 25 mars à 18h30 place Guichard, en mémoire des événements de Sainte-Soline et en soutien aux manifestants blessés.

Les organisateurs inscrivent cette mobilisation dans le souvenir de la manifestation du 25 mars 2023 contre les mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Ils dénoncent un épisode marqué, selon eux, par une répression particulièrement violente et évoquent "des milliers de traumatisés" et plus de 200 blessés, dont plusieurs cas graves, s’appuyant notamment sur un rapport de la Ligue des droits de l’homme.

Au cœur de l’appel de mercredi à Lyon : la dénonciation des pratiques de maintien de l’ordre.

Les organisateurs pointent "un usage disproportionné de la force" et évoquent un "continuum répressif" visant les mobilisations écologistes.

Ils font également référence à des révélations médiatiques récentes sur l’intervention des forces de l’ordre lors de ces événements, ainsi qu’au classement de certaines plaintes déposées par des manifestants blessés.

Au-delà de la question des violences, le rassemblement s’inscrit aussi dans une critique plus large du modèle agricole et des projets de mégabassines, perçus comme inadaptés au dérèglement climatique.

Le rendez-vous lyonnais se veut "pacifique et fédérateur". Des prises de parole et des performances artistiques sont annoncées sur place.

"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli", affirment les organisateurs, qui entendent également défendre "les libertés fondamentales" et le droit de manifester.