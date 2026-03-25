"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli" : une manifestation contre les violences policières ce mercredi

Un nouveau rendez-vous militant est annoncé à Lyon. Le comité lyonnais des Soulèvements de la Terre et la Ligue des Droits de l’Homme Lyon Confluences appellent à un rassemblement ce mercredi 25 mars à 18h30 place Guichard, en mémoire des événements de Sainte-Soline et en soutien aux manifestants blessés.
Les organisateurs inscrivent cette mobilisation dans le souvenir de la manifestation du 25 mars 2023 contre les mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Ils dénoncent un épisode marqué, selon eux, par une répression particulièrement violente et évoquent "des milliers de traumatisés" et plus de 200 blessés, dont plusieurs cas graves, s’appuyant notamment sur un rapport de la Ligue des droits de l’homme.
Au cœur de l’appel de mercredi à Lyon : la dénonciation des pratiques de maintien de l’ordre.
Les organisateurs pointent "un usage disproportionné de la force" et évoquent un "continuum répressif" visant les mobilisations écologistes.
Ils font également référence à des révélations médiatiques récentes sur l’intervention des forces de l’ordre lors de ces événements, ainsi qu’au classement de certaines plaintes déposées par des manifestants blessés.
Au-delà de la question des violences, le rassemblement s’inscrit aussi dans une critique plus large du modèle agricole et des projets de mégabassines, perçus comme inadaptés au dérèglement climatique.
Le rendez-vous lyonnais se veut "pacifique et fédérateur". Des prises de parole et des performances artistiques sont annoncées sur place.
"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli", affirment les organisateurs, qui entendent également défendre "les libertés fondamentales" et le droit de manifester.
Si pour vous la racaille ce sont des jeunes banlieusards en casquettes chaussettes, vous devez tres mal les connaîtres, jamais ils ne manifestent avec l'extrême gauche..Signaler Répondre
Les manif c'est un truc de francais pur souche avec des cheveux décolorés
J ai l image, debout sur les pédales du vélo, cape de chevalier au vent, pompe a velo brandie telle une lance de chevalier, tout cela aux cris de vive les écolos ...Signaler Répondre
Puis, fin de manif, je regagne mon suv, avec mon escorte policière, et je me m assois dans mon bureau bien chauffé de la mairie et commande un bon steak livré par un clandestin sur exploité.
Mais j ai accompli ma mission, ma conscience est tranquille......
Vivement 2027!Signaler Répondre
Sainte soline est dans la banlieue lyonnaise ou ils n ont rien trouvé d autre.Signaler Répondre
Aucune crédibilité pour es manifestants qui doivent être de retour a 19 H A LA MAISON
C est Maman qui , a dit.
pas de problème les gars,le maire est avec vous donc rien a craindreSignaler Répondre
Ils me font rire les gauchistes sans métier réel.Signaler Répondre
Bien disciplines, toujours dans le 3eme et le 7eme, arrondissements dédiés....a exprimer leur frustration......
On marche, même pas 10000 pas, pas trop sportifs les sojas, on crie et on rentre chez soi avec le sentiment d'être important, comme pour toutes les associations et ONG...
Plus facile pour s'acheter une conscience que de faire des années de droit pour changer les règles et moins dangereux que d aller directement dans les pays dévastateurs de la nature, congo, chine, Brésil etc .....
Les bobos gauchos sont des ados rigolos bruyants mais pas téméraires......
soutenons les policiers blessés et luttons contre les violences de l'extrême gaucheSignaler Répondre
Ces traines savates devraient aller voir au Venezuella, en Iran ou autres dictatures adorées par LFI ce que sont des violences policières !Signaler Répondre
Même réaction.Signaler Répondre
La gauche est une maladie mentale.
Lyon avec Doucet est devenu une place forte des punks à chiens et autres crasseux associés aux migrants clandestins et vous obtenez un cocktail détonnant.Signaler Répondre
Faudra voir le positionnement de la métropole passée à droite.Signaler Répondre
Mais il ne faut se faire aucune illusion car on voit qu'avec des gens mous le radicalisme d'ultra-gauche prospère et s'étend encore plus vite. Encore plus quand ses gens mous ont un double langage et mentent comme un certain LW.
Aulas était mauvais cela était évident et se voyait comme le nez au milieu de la figure ainsi que l'armée d'opportunistes qui se cachaient derrière lui (le parti macronien et les anciens LR). Lyon n'avait le choix qu'entre 2 mauvais au final.
Mais en effet vu que EELV a perdu ses grandes villes ils vont redoubler d'efforts sur Lyon pour tout ceinturer et imposer leurs lubies. Comme EELV est devenue une branche annexe de LFI on voit donc dans quelle direction on se dirige dans cette ville. Pendant 7 ans cela va être du "Gaza" et la logorrhée antifasciste. Suivre les votations municipales sur les dons aux associations aussi qui vont sûrement se multiplier.
Mais bon les électeurs ont votés pour ça non ? Mais si on regarde les informations sur certaines conditions de vote dans certaines municipalités parfois on peut douter sur le fait qu'on soit encore réellement en République .... oui il y a des problématiques de régularités, de pressions et de violences sur des candidats et des électeurs (et des irrégularités sur des votes). Juste dire les choses sans les camoufler car ce n'est pas en cachant qu'on règle les problèmes.
Ceux que vous citez étaient fatigués par la période de jeûne, maintenant que c est fini ils reprennent leurs activités en pleine formeSignaler Répondre
Tellement contente d'avoir quitté cette ville que j'aimais pourtant beaucoup. Les Lyonnais ont choisi Doucet et sa milice lfiste, qu'ils en paient les conséquences.Signaler Répondre
Question :Signaler Répondre
Ils ne bossent jamais ces branleurs ?
De quoi vivent ces feignassent ?
Dess bourgeois, nantis....
Incroyable !!!!
Houst dehors
Ils vont remonter le temps jusqu a rahanSignaler Répondre
Un vrai village gaulois ce Lyon
Peuvent pas aller dans le Vercors en rond ma nuit
J'ai bien peur que ce ne soit que la première d'une suite de manifestations de partisans du camp de la mairie évoluant désormais en terrain conquis ... Lyon ville " laboratoire " ...Signaler Répondre
👍👍👍👍👍Signaler Répondre
Sauf si les caméras sont truqué et ce n est pas ce qui est dit par les deux camps la violence était des deux côtés.Signaler Répondre
On parle des mêmes gens qui tentaient de tuer des gendarmes a coup de cocktails molotovs ou qui lançaient des boules de bétons cloutés soigneusement préparées la veille ? Et qui sont venus armés et équipés ?Signaler Répondre
Rassurez moi on parle bien de ces gens là ? La gauche rien ne les ettoufe, surtout pas la dignité.
Le ramadan et les élections sont terminées, la racaille et LFI (=pastèques maintenant) manifestent contre la police qui reste le seul rempart aujourd'hui contre leurs débordements....Signaler Répondre
Demain ils vont manifester contre la presse qui publie des articles sur leur délinquance ?
Les violents qui manifestent contre la violence....Signaler Répondre
😂😂😂😂😂😂😂
Juste une bande de guignols débiles qui n'ont que de la haine dans leurs grandes bouches.
tomber les blesses de sainte soline dans...la bassine!Signaler Répondre
Il faut bien se dire que les électeurs en choisissant Doucet ont validé le fait que Lyon devienne le nid de ses associations écolo connues pour être violentes. Il faut donc que les habitants assument leur choix politique de dimanche dernier.Signaler Répondre
Lyon deviendra t"il une ZAD, peut être.
Il va être très difficile à la police municipale de faire son boulot car leur patron le maire va protéger ses associations.
Vu qu'il reste très peu de ville dirigée par des écolos, Lyon sera en gros le nouveau centre du parti écolo et donc sera soumis à toute leurs lubies.
Ce que je crains c'est un système à l'américaine ou ses villes de gauche se déclarent "villes sanctuaires" pour faire une sorte de sédition. On verra les évènements suite à la présidentielle de 2027 mais c'est un risque majeur. Si de tels évènements se produisent la Constitution est là car le nouveau Président devra alors sans remord déclencher "L'Etat de Siège" .... on se demande bien pourquoi ce système n'a pas été déclenché depuis longtemps pour les quartiers contrôlés par les narcos... comme quoi on ne fait pas réellement la guerre aux narcos, on parle seulement.
Mais quel ramassis de glandeurs … Allez plutôt bosser oui !!!Signaler Répondre
Aucune compassion pour ces bouses !! Étant donné que le RSA n augmente plus ( d ailleurs il faudrait même le baisser) et que l essence est au plus haut !! on imagine bien le profile des acteurs de cette manifestation !! hahahahaSignaler Répondre
Pourra-t-on rendre hommage à Quentin, Thomas Lola, Theo, Philippines et tant d'autres ? Victimes du racisme systémique issu de l'immigration.Signaler Répondre