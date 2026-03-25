Social

"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli" : une manifestation contre les violences policières ce mercredi

"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli" : une manifestation contre les violences policières ce mercredi
DR

Deux ans après les affrontements de Sainte-Soline, un rassemblement est organisé à Lyon ce mercredi 25 mars place Guichard. Les manifestants veulent soutenir les blessés et dénoncer les violences policières.

Un nouveau rendez-vous militant est annoncé à Lyon. Le comité lyonnais des Soulèvements de la Terre et la Ligue des Droits de l’Homme Lyon Confluences appellent à un rassemblement ce mercredi 25 mars à 18h30 place Guichard, en mémoire des événements de Sainte-Soline et en soutien aux manifestants blessés.

Les organisateurs inscrivent cette mobilisation dans le souvenir de la manifestation du 25 mars 2023 contre les mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Ils dénoncent un épisode marqué, selon eux, par une répression particulièrement violente et évoquent "des milliers de traumatisés" et plus de 200 blessés, dont plusieurs cas graves, s’appuyant notamment sur un rapport de la Ligue des droits de l’homme.

Au cœur de l’appel de mercredi à Lyon : la dénonciation des pratiques de maintien de l’ordre.

Les organisateurs pointent "un usage disproportionné de la force" et évoquent un "continuum répressif" visant les mobilisations écologistes.

Ils font également référence à des révélations médiatiques récentes sur l’intervention des forces de l’ordre lors de ces événements, ainsi qu’au classement de certaines plaintes déposées par des manifestants blessés.

Au-delà de la question des violences, le rassemblement s’inscrit aussi dans une critique plus large du modèle agricole et des projets de mégabassines, perçus comme inadaptés au dérèglement climatique.

Le rendez-vous lyonnais se veut "pacifique et fédérateur". Des prises de parole et des performances artistiques sont annoncées sur place.

"Lyon ne laissera pas les blessés de Sainte-Soline tomber dans l’oubli", affirment les organisateurs, qui entendent également défendre "les libertés fondamentales" et le droit de manifester.

Tags :

Sainte-Soline

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 25/03/2026 à 09:48
Ex Précisions a écrit le 25/03/2026 à 07h32

Le ramadan et les élections sont terminées, la racaille et LFI (=pastèques maintenant) manifestent contre la police qui reste le seul rempart aujourd'hui contre leurs débordements....
Demain ils vont manifester contre la presse qui publie des articles sur leur délinquance ?

Si pour vous la racaille ce sont des jeunes banlieusards en casquettes chaussettes, vous devez tres mal les connaîtres, jamais ils ne manifestent avec l'extrême gauche..
Les manif c'est un truc de francais pur souche avec des cheveux décolorés

Signaler Répondre
avatar
Doudou écolo oui mais bien au chaud... le 25/03/2026 à 09:43
Catalan a écrit le 25/03/2026 à 09h28

pas de problème les gars,le maire est avec vous donc rien a craindre

J ai l image, debout sur les pédales du vélo, cape de chevalier au vent, pompe a velo brandie telle une lance de chevalier, tout cela aux cris de vive les écolos ...

Puis, fin de manif, je regagne mon suv, avec mon escorte policière, et je me m assois dans mon bureau bien chauffé de la mairie et commande un bon steak livré par un clandestin sur exploité.

Mais j ai accompli ma mission, ma conscience est tranquille......

Signaler Répondre
avatar
menteur le 25/03/2026 à 09:42

Vivement 2027!

Signaler Répondre
avatar
Heu ,,,.? le 25/03/2026 à 09:35

Sainte soline est dans la banlieue lyonnaise ou ils n ont rien trouvé d autre.
Aucune crédibilité pour es manifestants qui doivent être de retour a 19 H A LA MAISON
C est Maman qui , a dit.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/03/2026 à 09:28

pas de problème les gars,le maire est avec vous donc rien a craindre

Signaler Répondre
avatar
La lutte oui mais pas trop.... le 25/03/2026 à 09:27

Ils me font rire les gauchistes sans métier réel.

Bien disciplines, toujours dans le 3eme et le 7eme, arrondissements dédiés....a exprimer leur frustration......

On marche, même pas 10000 pas, pas trop sportifs les sojas, on crie et on rentre chez soi avec le sentiment d'être important, comme pour toutes les associations et ONG...

Plus facile pour s'acheter une conscience que de faire des années de droit pour changer les règles et moins dangereux que d aller directement dans les pays dévastateurs de la nature, congo, chine, Brésil etc .....

Les bobos gauchos sont des ados rigolos bruyants mais pas téméraires......

Signaler Répondre
avatar
no pasaran le 25/03/2026 à 09:18

soutenons les policiers blessés et luttons contre les violences de l'extrême gauche

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 25/03/2026 à 09:15

Ces traines savates devraient aller voir au Venezuella, en Iran ou autres dictatures adorées par LFI ce que sont des violences policières !

Signaler Répondre
avatar
Watt le 25/03/2026 à 08:52
Moon88 a écrit le 25/03/2026 à 07h39

On parle des mêmes gens qui tentaient de tuer des gendarmes a coup de cocktails molotovs ou qui lançaient des boules de bétons cloutés soigneusement préparées la veille ? Et qui sont venus armés et équipés ?

Rassurez moi on parle bien de ces gens là ? La gauche rien ne les ettoufe, surtout pas la dignité.

Même réaction.
La gauche est une maladie mentale.

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 25/03/2026 à 08:47

Lyon avec Doucet est devenu une place forte des punks à chiens et autres crasseux associés aux migrants clandestins et vous obtenez un cocktail détonnant.

Signaler Répondre
avatar
comique le 25/03/2026 à 08:42
Hildegonde a écrit le 25/03/2026 à 08h11

J'ai bien peur que ce ne soit que la première d'une suite de manifestations de partisans du camp de la mairie évoluant désormais en terrain conquis ... Lyon ville " laboratoire " ...

Faudra voir le positionnement de la métropole passée à droite.

Mais il ne faut se faire aucune illusion car on voit qu'avec des gens mous le radicalisme d'ultra-gauche prospère et s'étend encore plus vite. Encore plus quand ses gens mous ont un double langage et mentent comme un certain LW.

Aulas était mauvais cela était évident et se voyait comme le nez au milieu de la figure ainsi que l'armée d'opportunistes qui se cachaient derrière lui (le parti macronien et les anciens LR). Lyon n'avait le choix qu'entre 2 mauvais au final.

Mais en effet vu que EELV a perdu ses grandes villes ils vont redoubler d'efforts sur Lyon pour tout ceinturer et imposer leurs lubies. Comme EELV est devenue une branche annexe de LFI on voit donc dans quelle direction on se dirige dans cette ville. Pendant 7 ans cela va être du "Gaza" et la logorrhée antifasciste. Suivre les votations municipales sur les dons aux associations aussi qui vont sûrement se multiplier.

Mais bon les électeurs ont votés pour ça non ? Mais si on regarde les informations sur certaines conditions de vote dans certaines municipalités parfois on peut douter sur le fait qu'on soit encore réellement en République .... oui il y a des problématiques de régularités, de pressions et de violences sur des candidats et des électeurs (et des irrégularités sur des votes). Juste dire les choses sans les camoufler car ce n'est pas en cachant qu'on règle les problèmes.

Signaler Répondre
avatar
C est vrai le 25/03/2026 à 08:30
Ex Précisions a écrit le 25/03/2026 à 07h32

Le ramadan et les élections sont terminées, la racaille et LFI (=pastèques maintenant) manifestent contre la police qui reste le seul rempart aujourd'hui contre leurs débordements....
Demain ils vont manifester contre la presse qui publie des articles sur leur délinquance ?

Ceux que vous citez étaient fatigués par la période de jeûne, maintenant que c est fini ils reprennent leurs activités en pleine forme

Signaler Répondre
avatar
Exlyonnaise-la première le 25/03/2026 à 08:16

Tellement contente d'avoir quitté cette ville que j'aimais pourtant beaucoup. Les Lyonnais ont choisi Doucet et sa milice lfiste, qu'ils en paient les conséquences.

Signaler Répondre
avatar
Bob le 25/03/2026 à 08:15

Question :
Ils ne bossent jamais ces branleurs ?
De quoi vivent ces feignassent ?

Dess bourgeois, nantis....

Incroyable !!!!
Houst dehors

Signaler Répondre
avatar
caillou le 25/03/2026 à 08:12

Ils vont remonter le temps jusqu a rahan
Un vrai village gaulois ce Lyon
Peuvent pas aller dans le Vercors en rond ma nuit

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 25/03/2026 à 08:11
comique a écrit le 25/03/2026 à 07h00

Il faut bien se dire que les électeurs en choisissant Doucet ont validé le fait que Lyon devienne le nid de ses associations écolo connues pour être violentes. Il faut donc que les habitants assument leur choix politique de dimanche dernier.
Lyon deviendra t"il une ZAD, peut être.
Il va être très difficile à la police municipale de faire son boulot car leur patron le maire va protéger ses associations.
Vu qu'il reste très peu de ville dirigée par des écolos, Lyon sera en gros le nouveau centre du parti écolo et donc sera soumis à toute leurs lubies.

Ce que je crains c'est un système à l'américaine ou ses villes de gauche se déclarent "villes sanctuaires" pour faire une sorte de sédition. On verra les évènements suite à la présidentielle de 2027 mais c'est un risque majeur. Si de tels évènements se produisent la Constitution est là car le nouveau Président devra alors sans remord déclencher "L'Etat de Siège" .... on se demande bien pourquoi ce système n'a pas été déclenché depuis longtemps pour les quartiers contrôlés par les narcos... comme quoi on ne fait pas réellement la guerre aux narcos, on parle seulement.

J'ai bien peur que ce ne soit que la première d'une suite de manifestations de partisans du camp de la mairie évoluant désormais en terrain conquis ... Lyon ville " laboratoire " ...

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 25/03/2026 à 08:01
comique a écrit le 25/03/2026 à 07h00

Il faut bien se dire que les électeurs en choisissant Doucet ont validé le fait que Lyon devienne le nid de ses associations écolo connues pour être violentes. Il faut donc que les habitants assument leur choix politique de dimanche dernier.
Lyon deviendra t"il une ZAD, peut être.
Il va être très difficile à la police municipale de faire son boulot car leur patron le maire va protéger ses associations.
Vu qu'il reste très peu de ville dirigée par des écolos, Lyon sera en gros le nouveau centre du parti écolo et donc sera soumis à toute leurs lubies.

Ce que je crains c'est un système à l'américaine ou ses villes de gauche se déclarent "villes sanctuaires" pour faire une sorte de sédition. On verra les évènements suite à la présidentielle de 2027 mais c'est un risque majeur. Si de tels évènements se produisent la Constitution est là car le nouveau Président devra alors sans remord déclencher "L'Etat de Siège" .... on se demande bien pourquoi ce système n'a pas été déclenché depuis longtemps pour les quartiers contrôlés par les narcos... comme quoi on ne fait pas réellement la guerre aux narcos, on parle seulement.

👍👍👍👍👍

Signaler Répondre
avatar
Violence le 25/03/2026 à 07:45
Rien à péter de Rousseau a écrit le 25/03/2026 à 07h22

Les violents qui manifestent contre la violence....

😂😂😂😂😂😂😂

Juste une bande de guignols débiles qui n'ont que de la haine dans leurs grandes bouches.

Sauf si les caméras sont truqué et ce n est pas ce qui est dit par les deux camps la violence était des deux côtés.

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 25/03/2026 à 07:39

On parle des mêmes gens qui tentaient de tuer des gendarmes a coup de cocktails molotovs ou qui lançaient des boules de bétons cloutés soigneusement préparées la veille ? Et qui sont venus armés et équipés ?

Rassurez moi on parle bien de ces gens là ? La gauche rien ne les ettoufe, surtout pas la dignité.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/03/2026 à 07:32

Le ramadan et les élections sont terminées, la racaille et LFI (=pastèques maintenant) manifestent contre la police qui reste le seul rempart aujourd'hui contre leurs débordements....
Demain ils vont manifester contre la presse qui publie des articles sur leur délinquance ?

Signaler Répondre
avatar
Rien à péter de Rousseau le 25/03/2026 à 07:22

Les violents qui manifestent contre la violence....

😂😂😂😂😂😂😂

Juste une bande de guignols débiles qui n'ont que de la haine dans leurs grandes bouches.

Signaler Répondre
avatar
on ne laissera pas le 25/03/2026 à 07:09

tomber les blesses de sainte soline dans...la bassine!

Signaler Répondre
avatar
comique le 25/03/2026 à 07:00

Il faut bien se dire que les électeurs en choisissant Doucet ont validé le fait que Lyon devienne le nid de ses associations écolo connues pour être violentes. Il faut donc que les habitants assument leur choix politique de dimanche dernier.
Lyon deviendra t"il une ZAD, peut être.
Il va être très difficile à la police municipale de faire son boulot car leur patron le maire va protéger ses associations.
Vu qu'il reste très peu de ville dirigée par des écolos, Lyon sera en gros le nouveau centre du parti écolo et donc sera soumis à toute leurs lubies.

Ce que je crains c'est un système à l'américaine ou ses villes de gauche se déclarent "villes sanctuaires" pour faire une sorte de sédition. On verra les évènements suite à la présidentielle de 2027 mais c'est un risque majeur. Si de tels évènements se produisent la Constitution est là car le nouveau Président devra alors sans remord déclencher "L'Etat de Siège" .... on se demande bien pourquoi ce système n'a pas été déclenché depuis longtemps pour les quartiers contrôlés par les narcos... comme quoi on ne fait pas réellement la guerre aux narcos, on parle seulement.

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 25/03/2026 à 06:43

Mais quel ramassis de glandeurs … Allez plutôt bosser oui !!!

Signaler Répondre
avatar
mdr le 25/03/2026 à 06:35

Aucune compassion pour ces bouses !! Étant donné que le RSA n augmente plus ( d ailleurs il faudrait même le baisser) et que l essence est au plus haut !! on imagine bien le profile des acteurs de cette manifestation !! hahahaha

Signaler Répondre
avatar
J6 le 25/03/2026 à 06:20

Pourra-t-on rendre hommage à Quentin, Thomas Lola, Theo, Philippines et tant d'autres ? Victimes du racisme systémique issu de l'immigration.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.