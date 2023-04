Après Sainte-Soline, rassemblement à Lyon en soutien aux Soulèvements de la Terre

Engagée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline, la procédure vise le groupe en tant que co-organisateur de la mobilisation qui avait dégénéré le 23 mars dernier.

Pour soutenir Les Soulèvements de la Terre, des rassemblements auront lieu partout en France ce mercredi. A Lyon, il se tiendra à 19h devant l'Opéra de Lyon place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

Le rassemblement se fait à l'appel du Comité local lyonnais. Ce dernier prévient que "le mouvement des Soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte. Nous appelons toutes et tous à nous rejoindre pour rendre caduque cette tentative d’étouffement. Nous sommes, toutes et tous ensemble, les Soulèvements de la Terre".

Les participants sont invités à venir habillés de bleus de travail avec des masques ou maquillages d'animaux.

De leur côté, les Soulèvements de la Terre ne lèvent pas le pied. Une manifestation est prévue ce week-end sur le tracé de l'autoroute A69 Castres-Toulouse.