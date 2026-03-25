Rhône : un internat d’excellence ouvre en 2026 au cœur du Beaujolais

C’est un projet éducatif ambitieux qui prend forme dans le nord du Rhône.

À Deux-Grosnes, sur le site du collège du Mont Saint-Rigaud, le futur Internat d’Excellence Ruralité doit ouvrir ses portes à la rentrée 2026, avec l’objectif de favoriser l’égalité des chances entre élèves urbains et ruraux.

Porté par le Département du Rhône en partenariat avec l’État, cet internat s’inscrit dans une politique visant à offrir de meilleures conditions d’apprentissage à des collégiens issus de milieux variés.

Installé dans un environnement naturel, au sommet du Mont Saint-Rigaud, point culminant du département, l’établissement accueillera dans un premier temps 24 élèves dès septembre 2026, avant d’atteindre sa capacité totale de 48 places en 2027.

Une section “sport nature” est prévue, destinée à des élèves attirés par les activités physiques en extérieur. Les installations ont été pensées pour favoriser à la fois le travail scolaire et la vie collective : chambres de deux élèves, salles d’étude ouvertes sur l’extérieur, restauration sur place.

Avec plus de 25 kg de matériaux biosourcés par mètre carré et une consommation énergétique maîtrisée, l’internat vise un haut niveau de performance environnementale.

Le chantier, lancé en juillet dernier, représente un investissement global de 3,75 millions d’euros, dont 1,25 million financé par l’État.

Avant son ouverture officielle, l’établissement organisera une journée portes ouvertes ce 28 mars, de 9h à 12h.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 15 avril. Le coût de la scolarité est estimé à 2000 euros par an, incluant l’hébergement, les repas et l’accompagnement éducatif.

Avec cet internat, le Département du Rhône entend proposer une alternative éducative innovante, entre exigence scolaire, cadre naturel et accompagnement renforcé.