Messimy : un recours déposé malgré la défaite aux municipales

Il n'y a pas qu'à Lyon, Vaulx-en-Velin ou Vénissieux qu'un recours contre l'issue des élections a été déposé.

Le scrutin municipal de Messimy, dans l’ouest lyonnais, pourrait connaître un prolongement judiciaire. La liste Partageons Notre Avenir pour Messimy d'Anne Chancrogne annonce avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon, contestant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la campagne.

Arrivée derrière la liste victorieuse de Jean-Jacques Bobichon, avec un écart de 123 voix, l’équipe à l’origine du recours affirme accepter le verdict des urnes. Mais cette acceptation reste, selon elle, conditionnée au respect des règles.

"Cette acceptation repose sur une exigence essentielle : celle d’un cadre démocratique loyal", indique Anne Chancrogne dans son communiqué.

Au cœur du recours : plusieurs pratiques jugées incompatibles avec un débat équitable. La liste évoque notamment la diffusion d’éléments polémiques à quelques heures du début du silence électoral, ce qui aurait empêché toute réponse contradictoire.

Ces faits pourraient, selon les requérants, constituer une violation des règles encadrant la campagne à Messimy.

Les candidats assurent que leur démarche ne date pas d’après l’élection. Des alertes auraient été formulées en amont, traduisant selon eux une vigilance constante sur le respect du cadre légal. Ils insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une contestation du résultat en lui-même, mais d’une volonté de faire reconnaître des manquements.

Le tribunal administratif de Lyon devra désormais examiner le dossier d'ici trois mois.

Il lui appartiendra de déterminer si les éléments avancés sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, condition nécessaire à une éventuelle annulation.