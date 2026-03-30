Lyon : la BPAURA franchit un cap historique malgré un contexte tendu

Dans un contexte économique jugé "incertain", la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPAURA) affiche des résultats 2025 particulièrement solides. La banque régionale franchit pour la première fois plusieurs seuils symboliques, confirmant son poids dans le paysage bancaire local.

C’est l’un des faits marquants de cet exercice : le résultat net dépasse les 200 millions d’euros, pour atteindre précisément 204,9 millions d’euros. Dans le même temps, le produit net bancaire grimpe à 845,9 millions d’euros, en hausse de plus de 8%, tandis que le coefficient d’exploitation passe sous la barre des 60%.

Des indicateurs qui traduisent une amélioration de la rentabilité, malgré un coût du risque toujours élevé.

L’établissement compte également 381 000 sociétaires, en progression, et poursuit sa stratégie de développement local, notamment via l’accompagnement des entreprises et des territoires.

Recrutements et investissements

En 2025, la banque a recruté 569 collaborateurs, dont près de la moitié en CDI, et prévoit de poursuivre cette dynamique en 2026.

Malgré un environnement économique encore instable, la BPAURA signe ainsi une année record. Avec une ambition affichée : continuer à croître tout en renforçant son ancrage régional et ses engagements environnementaux.