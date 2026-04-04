Le corps d'un septuagénaire retrouvé à Neuville-sur-Saône : la victime aurait chuté d'un immeuble

Macabre découverte ce vendredi soir.
Avenue Burdeau à Neuville-sur-Saône, le corps d'un homme gisait sur la route devant un immeuble de 4 étages au numéro 21.
Malgré l'intervention des secours vers 20h30, la victime est décédée sur place.
Le septuagénaire a visiblement chuté depuis un étage supérieur du bâtiment. On ignore encore s'il s'agit d'un résident de l'immeuble, et si la chute était volontaire ou accidentelle.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.
En fait on ne sait rien.Signaler Répondre