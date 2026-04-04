Faits Divers

Le corps d'un septuagénaire retrouvé à Neuville-sur-Saône : la victime aurait chuté d'un immeuble

Le corps d'un septuagénaire retrouvé à Neuville-sur-Saône : la victime aurait chuté d'un immeuble

L'enquête devra faire la lumière sur la mort d'un septuagénaire ce vendredi 3 avril à Neuville-sur-Saône. Son corps a été retrouvé au pied d'un immeuble.

Macabre découverte ce vendredi soir.

Avenue Burdeau à Neuville-sur-Saône, le corps d'un homme gisait sur la route devant un immeuble de 4 étages au numéro 21.

Malgré l'intervention des secours vers 20h30, la victime est décédée sur place.

Le septuagénaire a visiblement chuté depuis un étage supérieur du bâtiment. On ignore encore s'il s'agit d'un résident de l'immeuble, et si la chute était volontaire ou accidentelle.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.

1 commentaire
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Ex Précisions le 04/04/2026 à 12:27

En fait on ne sait rien.

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