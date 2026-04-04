Plusieurs blessés dans un grave accident à Lyon : le bus TCL s'encastre dans un arbre sur les pentes de la Croix-Rousse

Les circonstances de l'accident sont encore floues. Mais les secours sont intervenus en urgence sur le cours Général Giraud dans les pentes de la Croix-Rousse ce samedi matin. Vers 6h45, un bus TCL de la ligne C13 a violemment percuté un arbre qui borde le jardin des Chartreux dans le sens de la descente.

Le véhicule transportait quelques passagers. Au moins deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Cette dernière a été désincarcérée avant d'être hospitalisée dans un état critique.

Le conducteur du bus a été légèrement blessé selon les premiers éléments.

Une enquête a été ouverte, aucun autre véhicule ne serait impliqué dans l'accident.