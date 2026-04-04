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Plusieurs blessés dans un grave accident à Lyon : le bus TCL s'encastre dans un arbre sur les pentes de la Croix-Rousse

Plusieurs blessés dans un grave accident à Lyon : le bus TCL s'encastre dans un arbre sur les pentes de la Croix-Rousse

Ce samedi 4 avril, peu avant 7h du matin, un grave accident s'est déroulé cours Général Giraud dans le 1er arrondissement de Lyon. Au moins 2 blessés ont été pris en charge alors qu'un bus a percuté un arbre.

Les circonstances de l'accident sont encore floues. Mais les secours sont intervenus en urgence sur le cours Général Giraud dans les pentes de la Croix-Rousse ce samedi matin. Vers 6h45, un bus TCL de la ligne C13 a violemment percuté un arbre qui borde le jardin des Chartreux dans le sens de la descente.

Le véhicule transportait quelques passagers. Au moins deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Cette dernière a été désincarcérée avant d'être hospitalisée dans un état critique.

Le conducteur du bus a été légèrement blessé selon les premiers éléments.

Une enquête a été ouverte, aucun autre véhicule ne serait impliqué dans l'accident.

17 commentaires
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papyrebel le 05/04/2026 à 11:06

Le terme encastrer n'est peut-être pas approprié ....

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Clyde le 05/04/2026 à 10:09

C'est vrai que certains conducteurs ont une conduite dangereuse. Accélération brutale, freinage brutal ...
Les passagers sont secoués et le matériel doit se dégrader rapidement !

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Mulatine65 le 05/04/2026 à 09:21
Hélas a écrit le 04/04/2026 à 15h10

Quand on voit les cowboys qui conduisent les bus, ce n'est pas étonnant... Et en descente c'est le combo gagnant !

Effectivement on est sacrément secoués dans les bus! Je me suis assommée une fois contre une barre de métal à cause d'un freinage un peu rude. Sont-ce les chauffeurs qui ne savent plus conduire ou les bus dont la structure est plus légère et moins stable? En tout cas on manque souvent de se casser la figure si on est un peu âgé ou fatigué...

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Flo48 le 05/04/2026 à 08:24

Très dangereux les transports en commun et les vélos.On est plus en sécurité dans nos voitures!

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Dégradation généralisée le 05/04/2026 à 05:17
azade a écrit le 04/04/2026 à 20h38

effectivement depuis un pt moment déjà , les TCL ambauche n’importe qui manque de conducteurs, oblige . en plus les conditions de travail affreux , à mon avis le conducteur regarder son portable ! l’enquête le dira

Cela s’appelle le libéralisme. Tant que les actionnaires sont contents… N’est-ce pas Bruno Bernard, rentier "de gauche" ?

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Rambo le 04/04/2026 à 23:21

Ayant bossé au tcl avant c'était top mais maintenant les conditions se sont dégradées les chauffeurs anciens conduisent des lignes tranquilles et ceux qui rentrent o tcl ils sont inexpérimentés ou bien des intérimaires et ils s'en fichent du bien être des passagers et de la sécurité.

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azade le 04/04/2026 à 20:38

effectivement depuis un pt moment déjà , les TCL ambauche n’importe qui manque de conducteurs, oblige . en plus les conditions de travail affreux , à mon avis le conducteur regarder son portable ! l’enquête le dira

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Adino le 04/04/2026 à 18:44

Griller les feux et klaxonner les cyclistes et devenu un sport au TCL

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fred31 le 04/04/2026 à 18:24

j’habote Montée de Choulans, certains chauffeurs font absolument n’importe quoi, ils conduisent comme des dingues, alors que c’est limité à 30, prennent les virages à fond, à tel point que des gens assis se retrouvent par terre et frôlent les cyclistes qui galèrent à monter, je me demande comment cela n’arrive pas plus souvent !

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Sali Girl le 04/04/2026 à 16:48

Certains conducteurs conduisent beaucoup trop vite justement sur ce cours Général Giraud disons à tombeau ouvert histoire de se défouler. D'autres n'attendent même pas que les passagers soient assis avant de repartir une fois l'arrêt desservi...plus grave encore avec les navettes TCL de type S1, S6, S4...La Croix-Rousse, mon quartier de résidence principale, se veut et définit comme un quartier de vieux, vieux de vieux et vieilles de vieilles demandant un minimum de respect et considération, ces personnes âgées ne se déplacent pas toujours facilement.

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Touc le 04/04/2026 à 16:46
Hélas a écrit le 04/04/2026 à 15h10

Quand on voit les cowboys qui conduisent les bus, ce n'est pas étonnant... Et en descente c'est le combo gagnant !

N’importe quoi ! Ça n’arrive JA-MAIS ! Vous êtes gonflés de conclure l’enquête depuis votre canapé. J’ai une autre idée, à peine plus farfelue : c’est à côté des Chartreux, en proie aux flammes de l’Enfer depuis plusieurs jours parce que Dieu a pris en grippe cet établissement après avoir lu « Les rivières pourpres ». Le mauvais karma explique donc l’accident de bus en question.

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roulette russe le 04/04/2026 à 15:27
Jacques20 a écrit le 04/04/2026 à 14h02

Où voyez-vous un bus électrique ? C'est un bus qui roule au gaz, au BioGNV.

La photo de l'article est prise à Gorge de Loup, pas sur le cous Général Giraud.
Le véhicule accidenté est un trolleybus

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Hélas le 04/04/2026 à 15:10

Quand on voit les cowboys qui conduisent les bus, ce n'est pas étonnant... Et en descente c'est le combo gagnant !

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Jacques20 le 04/04/2026 à 14:02
Ex Précisions a écrit le 04/04/2026 à 12h33

Dangereux ces bus électriques...

Où voyez-vous un bus électrique ? C'est un bus qui roule au gaz, au BioGNV.

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plus d'essence à Lyon le 04/04/2026 à 13:52

Je propose qu'on coupe tous les arbres et qu'on supprime tous les bus, c'est moins dangereux une voiture

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Bus dangereux ? le 04/04/2026 à 13:30
Ex Précisions a écrit le 04/04/2026 à 12h33

Dangereux ces bus électriques...

Les bus non. Les chauffeurs oui

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Ex Précisions le 04/04/2026 à 12:33

Dangereux ces bus électriques...

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