Plusieurs blessés dans un grave accident à Lyon : le bus TCL s'encastre dans un arbre sur les pentes de la Croix-Rousse

Les circonstances de l'accident sont encore floues. Mais les secours sont intervenus en urgence sur le cours Général Giraud dans les pentes de la Croix-Rousse ce samedi matin. Vers 6h45, un bus TCL de la ligne C13 a violemment percuté un arbre qui borde le jardin des Chartreux dans le sens de la descente.
Le véhicule transportait quelques passagers. Au moins deux personnes ont été blessées, dont l'une grièvement. Cette dernière a été désincarcérée avant d'être hospitalisée dans un état critique.
Le conducteur du bus a été légèrement blessé selon les premiers éléments.
Une enquête a été ouverte, aucun autre véhicule ne serait impliqué dans l'accident.
Le terme encastrer n'est peut-être pas approprié ....Signaler Répondre
C'est vrai que certains conducteurs ont une conduite dangereuse. Accélération brutale, freinage brutal ...Signaler Répondre
Les passagers sont secoués et le matériel doit se dégrader rapidement !
Effectivement on est sacrément secoués dans les bus! Je me suis assommée une fois contre une barre de métal à cause d'un freinage un peu rude. Sont-ce les chauffeurs qui ne savent plus conduire ou les bus dont la structure est plus légère et moins stable? En tout cas on manque souvent de se casser la figure si on est un peu âgé ou fatigué...Signaler Répondre
Très dangereux les transports en commun et les vélos.On est plus en sécurité dans nos voitures!Signaler Répondre
Cela s’appelle le libéralisme. Tant que les actionnaires sont contents… N’est-ce pas Bruno Bernard, rentier "de gauche" ?Signaler Répondre
Ayant bossé au tcl avant c'était top mais maintenant les conditions se sont dégradées les chauffeurs anciens conduisent des lignes tranquilles et ceux qui rentrent o tcl ils sont inexpérimentés ou bien des intérimaires et ils s'en fichent du bien être des passagers et de la sécurité.Signaler Répondre
effectivement depuis un pt moment déjà , les TCL ambauche n’importe qui manque de conducteurs, oblige . en plus les conditions de travail affreux , à mon avis le conducteur regarder son portable ! l’enquête le diraSignaler Répondre
Griller les feux et klaxonner les cyclistes et devenu un sport au TCLSignaler Répondre
j’habote Montée de Choulans, certains chauffeurs font absolument n’importe quoi, ils conduisent comme des dingues, alors que c’est limité à 30, prennent les virages à fond, à tel point que des gens assis se retrouvent par terre et frôlent les cyclistes qui galèrent à monter, je me demande comment cela n’arrive pas plus souvent !Signaler Répondre
Certains conducteurs conduisent beaucoup trop vite justement sur ce cours Général Giraud disons à tombeau ouvert histoire de se défouler. D'autres n'attendent même pas que les passagers soient assis avant de repartir une fois l'arrêt desservi...plus grave encore avec les navettes TCL de type S1, S6, S4...La Croix-Rousse, mon quartier de résidence principale, se veut et définit comme un quartier de vieux, vieux de vieux et vieilles de vieilles demandant un minimum de respect et considération, ces personnes âgées ne se déplacent pas toujours facilement.Signaler Répondre
N’importe quoi ! Ça n’arrive JA-MAIS ! Vous êtes gonflés de conclure l’enquête depuis votre canapé. J’ai une autre idée, à peine plus farfelue : c’est à côté des Chartreux, en proie aux flammes de l’Enfer depuis plusieurs jours parce que Dieu a pris en grippe cet établissement après avoir lu « Les rivières pourpres ». Le mauvais karma explique donc l’accident de bus en question.Signaler Répondre
La photo de l'article est prise à Gorge de Loup, pas sur le cous Général Giraud.Signaler Répondre
Le véhicule accidenté est un trolleybus
Quand on voit les cowboys qui conduisent les bus, ce n'est pas étonnant... Et en descente c'est le combo gagnant !Signaler Répondre
Où voyez-vous un bus électrique ? C'est un bus qui roule au gaz, au BioGNV.Signaler Répondre
Je propose qu'on coupe tous les arbres et qu'on supprime tous les bus, c'est moins dangereux une voitureSignaler Répondre
Les bus non. Les chauffeurs ouiSignaler Répondre
Dangereux ces bus électriques...Signaler Répondre