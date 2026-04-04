Faits Divers

Coups de marteau contre la porte, vitraux brisés : cette chapelle du Beaujolais a été attaquée

Coups de marteau contre la porte, vitraux brisés : cette chapelle du Beaujolais a été attaquée

Qui en veut à la chapelle Saint-Roch de Lamure-sur-Azergues ? Le lieu saint a été vandalisé il y a quelques jours.

Les faits se sont déroulés le 28 mars dernier, à quelques jours du lundi de Pâques. Un ou plusieurs individus ont attaqué la chapelle Saint-Roch de Lamure-sur-Azergues. Visiblement déterminés à entrer, ils ont tenté d'enfoncer la porte à l'aide d'un marteau et d'une masse. Ils ont également brisé des vitraux.

La porte a tenu bon et l'intérieur de la chapelle a donc été préservé.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte après le dépôt de plainte de la mairie de Lamure-sur-Azergues. 

Reste à savoir si les personnes derrière ces dégradations voulaient vandaliser la chapelle ou bien s'y introduire dans le but de la cambrioler.

12 commentaires
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Alcofribas Nasier le 05/04/2026 à 16:55

S'en prendre à une chapelle St Roch ? C'est sans nul doute le fait de petites pestes !

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Pie des champs le 05/04/2026 à 14:12
papyrebel a écrit le 05/04/2026 à 10h59

Quoiqu'il en soit , si les personnes à l'origine de ces dégradations sont retrouvées , la justice devrait les condamner à payer le montant de la remise en état de ce qui a été détérioré .

C'est surement les copains a marine celle qui a volé l'argent du peuple

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Hi han le 05/04/2026 à 12:43
Ex Précisions a écrit le 04/04/2026 à 18h51

J'ai lu qu'il y avait eu 19 attaques/dégradations diverses contre des églises depuis janvier d'après le Diocèse de Lyon.
Mais ça on n'en parle pas.
Contre une seule mosquée on aurait eu des manifs pendant plusieurs jours...

Tu as lu et tu ne donnes AUCUNE source ??? Guignol !

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velobobo le 05/04/2026 à 11:13

C’est notre culture que la gauche et Macron rêvént de remplacer par une autre qui les fascine !

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papyrebel le 05/04/2026 à 10:59

Quoiqu'il en soit , si les personnes à l'origine de ces dégradations sont retrouvées , la justice devrait les condamner à payer le montant de la remise en état de ce qui a été détérioré .

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pasquoil le 05/04/2026 à 10:14

le karma va s’occuper d’eux 😡🤮

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au suivant le 05/04/2026 à 07:59

Que des commentaires ignobles.pas une seul fois vous avez mis les pieds a l'intérieur bande de ploucs

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Watt le 05/04/2026 à 06:58

Où sont les élus LFI qui s'insurgent dès qu'un bâtiment religieux est dégradé ?

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L'acier le 05/04/2026 à 05:38

Quelle honte, ces gens qui ne respectent rien. Un lieu de culte quel qu'il soit doit etre protégé contre toute dégradation. Peut-être des lfi qui n'aimes rien ou des racailles influencés par les islamo gauchistes. Mais avec cette fameuse laïcité à la française ils ne risquent rien.

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CIB26 le 05/04/2026 à 04:51
simplementcitoyen a écrit le 04/04/2026 à 18h16

certains n'iront pas au paradis c'est sur.

En attendant, ils nous font vivre l’enfer.

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Ex Précisions le 04/04/2026 à 18:51

J'ai lu qu'il y avait eu 19 attaques/dégradations diverses contre des églises depuis janvier d'après le Diocèse de Lyon.
Mais ça on n'en parle pas.
Contre une seule mosquée on aurait eu des manifs pendant plusieurs jours...

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simplementcitoyen le 04/04/2026 à 18:16

certains n'iront pas au paradis c'est sur.

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