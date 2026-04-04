Coups de marteau contre la porte, vitraux brisés : cette chapelle du Beaujolais a été attaquée

Les faits se sont déroulés le 28 mars dernier, à quelques jours du lundi de Pâques. Un ou plusieurs individus ont attaqué la chapelle Saint-Roch de Lamure-sur-Azergues. Visiblement déterminés à entrer, ils ont tenté d'enfoncer la porte à l'aide d'un marteau et d'une masse. Ils ont également brisé des vitraux.
La porte a tenu bon et l'intérieur de la chapelle a donc été préservé.
Une enquête de gendarmerie a été ouverte après le dépôt de plainte de la mairie de Lamure-sur-Azergues.
Reste à savoir si les personnes derrière ces dégradations voulaient vandaliser la chapelle ou bien s'y introduire dans le but de la cambrioler.
S'en prendre à une chapelle St Roch ? C'est sans nul doute le fait de petites pestes !Signaler Répondre
C'est surement les copains a marine celle qui a volé l'argent du peupleSignaler Répondre
Tu as lu et tu ne donnes AUCUNE source ??? Guignol !Signaler Répondre
C’est notre culture que la gauche et Macron rêvént de remplacer par une autre qui les fascine !Signaler Répondre
Quoiqu'il en soit , si les personnes à l'origine de ces dégradations sont retrouvées , la justice devrait les condamner à payer le montant de la remise en état de ce qui a été détérioré .Signaler Répondre
le karma va s’occuper d’eux 😡🤮Signaler Répondre
Que des commentaires ignobles.pas une seul fois vous avez mis les pieds a l'intérieur bande de ploucsSignaler Répondre
Où sont les élus LFI qui s'insurgent dès qu'un bâtiment religieux est dégradé ?Signaler Répondre
Quelle honte, ces gens qui ne respectent rien. Un lieu de culte quel qu'il soit doit etre protégé contre toute dégradation. Peut-être des lfi qui n'aimes rien ou des racailles influencés par les islamo gauchistes. Mais avec cette fameuse laïcité à la française ils ne risquent rien.Signaler Répondre
En attendant, ils nous font vivre l’enfer.Signaler Répondre
J'ai lu qu'il y avait eu 19 attaques/dégradations diverses contre des églises depuis janvier d'après le Diocèse de Lyon.Signaler Répondre
Mais ça on n'en parle pas.
Contre une seule mosquée on aurait eu des manifs pendant plusieurs jours...
certains n'iront pas au paradis c'est sur.Signaler Répondre