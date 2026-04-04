Coups de marteau contre la porte, vitraux brisés : cette chapelle du Beaujolais a été attaquée

Les faits se sont déroulés le 28 mars dernier, à quelques jours du lundi de Pâques. Un ou plusieurs individus ont attaqué la chapelle Saint-Roch de Lamure-sur-Azergues. Visiblement déterminés à entrer, ils ont tenté d'enfoncer la porte à l'aide d'un marteau et d'une masse. Ils ont également brisé des vitraux.

La porte a tenu bon et l'intérieur de la chapelle a donc été préservé.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte après le dépôt de plainte de la mairie de Lamure-sur-Azergues.

Reste à savoir si les personnes derrière ces dégradations voulaient vandaliser la chapelle ou bien s'y introduire dans le but de la cambrioler.