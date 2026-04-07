Beaujolais : ivre, il emprunte la moto d'un ami et percute deux enfants, ils terminent à l'hôpital

Ce samedi soir à Vindry-sur-Turdine, le propriétaire d'une moto n'a pas su dire non à son ami alcoolisé qui voulait absolument essayer l'engin. En manoeuvrant la moto, il a percuté deux enfants de 3 et 6 ans avant de s'encastrer dans un poteau.

Légèrement blessés, les petites victimes ont été prises en charge et hospitalisées à Villefranche-sur-Saône. Plus sérieusement touché, le pilote a été conduit à l'hôpital de Tarare.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Le taux d'alcoolémie du suspect a été établi par des dépistages selon le Progrès. Il sera prochainement convoqué devant la justice caladoise.