Beaujolais : ivre, il emprunte la moto d'un ami et percute deux enfants, ils terminent à l'hôpital

Ce samedi soir à Vindry-sur-Turdine, le propriétaire d'une moto n'a pas su dire non à son ami alcoolisé qui voulait absolument essayer l'engin. En manoeuvrant la moto, il a percuté deux enfants de 3 et 6 ans avant de s'encastrer dans un poteau.
Légèrement blessés, les petites victimes ont été prises en charge et hospitalisées à Villefranche-sur-Saône. Plus sérieusement touché, le pilote a été conduit à l'hôpital de Tarare.
Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Le taux d'alcoolémie du suspect a été établi par des dépistages selon le Progrès. Il sera prochainement convoqué devant la justice caladoise.
C'est normal quand tu est bourré comme un coing il n' y a rien de mieux d'aller faire de la moto avec le permis que t'as pas et foncer dans des enfants...rien de choquant en 2026 voyons.Signaler Répondre
Pour ne pas lui acheter sa dope !Signaler Répondre
Heureusement il va passer au tribunal de Villefranche,,,,,,donc soit sursis avec interdiction de conduire une moto, soit un stage de citoyenneté.Signaler Répondre
et tu en feras quoi, de son prénom?Signaler Répondre
pour ce type de crime on veut le prénom de ce criminelSignaler Répondre
no comment et quooiiii d autre!??????Signaler Répondre
L'alcool est un fléau en France.Signaler Répondre