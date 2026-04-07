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Beaujolais : ivre, il emprunte la moto d'un ami et percute deux enfants, ils terminent à l'hôpital

Beaujolais : ivre, il emprunte la moto d'un ami et percute deux enfants, ils terminent à l'hôpital

La soirée entre amis a viré au drame ce samedi 4 avril. A Vindry-sur-Turdine dans le Beaujolais, un homme alcoolisé a renversé deux jeunes enfants avec une moto avant de percuter un poteau.

Ce samedi soir à Vindry-sur-Turdine, le propriétaire d'une moto n'a pas su dire non à son ami alcoolisé qui voulait absolument essayer l'engin. En manoeuvrant la moto, il a percuté deux enfants de 3 et 6 ans avant de s'encastrer dans un poteau.

Légèrement blessés, les petites victimes ont été prises en charge et hospitalisées à Villefranche-sur-Saône. Plus sérieusement touché, le pilote a été conduit à l'hôpital de Tarare.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Le taux d'alcoolémie du suspect a été établi par des dépistages selon le Progrès. Il sera prochainement convoqué devant la justice caladoise.

7 commentaires
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Sarah Connor le 07/04/2026 à 10:41

C'est normal quand tu est bourré comme un coing il n' y a rien de mieux d'aller faire de la moto avec le permis que t'as pas et foncer dans des enfants...rien de choquant en 2026 voyons.

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gôche ! le 07/04/2026 à 09:52
ridicule a écrit le 07/04/2026 à 08h56

et tu en feras quoi, de son prénom?

Pour ne pas lui acheter sa dope !

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Catalan le 07/04/2026 à 09:28

Heureusement il va passer au tribunal de Villefranche,,,,,,donc soit sursis avec interdiction de conduire une moto, soit un stage de citoyenneté.

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ridicule le 07/04/2026 à 08:56
on veut le prenom a écrit le 07/04/2026 à 08h31

pour ce type de crime on veut le prénom de ce criminel

et tu en feras quoi, de son prénom?

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on veut le prenom le 07/04/2026 à 08:31

pour ce type de crime on veut le prénom de ce criminel

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le Zorze le 07/04/2026 à 08:11

no comment et quooiiii d autre!??????

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Dry Life le 07/04/2026 à 08:07

L'alcool est un fléau en France.

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