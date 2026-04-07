Deux overdoses dont une mortelle à Oullins : poursuivis pour homicide involontaire, trois colocataires relaxés

Au tribunal correctionnel de Lyon, les juges sont revenus sur la mort tragique d'un homme de 38 ans le 31 octobre 2021. Dans un appartement d'Oullins, il avait succombé à une overdose après avoir pris de la MDMA.

Cinq prévenus ont été jugés et trois ont finalement été relaxés du chef d'accusation d'homicide involontaire. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour déterminer s'ils avaient fourni ou non la drogue à la victime.

Car cette nuit-là, une première alerte avait eu lieu à Saint-Genis-Laval, où une jeune femme avait été abandonnée en pleine overdose par le principal suspect suite à une soirée dans le Nord-Isère. Malgré sa consommation trop importante de MDMA, elle avait pu être prise en charge et survivre.

Paniqué, l'homme s'était rendu chez lui à Oullins pour se débarrasser en urgence de sa drogue, craignant que les forces de l'ordre ne s'intéressent rapidement à lui. C'est là que l'ami de sa colocataire, présent dans l'appartement, avait fait la seconde overdose de la soirée, mortelle cette fois-ci.

Selon le Progrès, le suspect a expliqué n'avoir rien à voir avec ces faits, étant trop occupé à faire le ménage dans ses affaires. Il a écopé de 2 ans de prison dont 16 mois avec sursis pour avoir fourni la drogue à la jeune femme qui a survécu, ainsi que pour vente et détention de drogue en récidive.

Sa colocataire a écopé d'un an de prison avec sursis pour complicité de vente et usage de stupéfiants.

Parmi les autres prévenus, on retrouve un ami du prévenu principal qui était venu récupérer la drogue pour la cacher dans la forêt. Il a été condamné à 10 mois avec sursis.