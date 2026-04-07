Lyon : la médiathèque de Vaise ferme plus d’un an pour une rénovation complète

C’est un chantier d’ampleur qui s’annonce dans le 9e arrondissement de Lyon. La médiathèque de Vaise fermera au public à partir du 2 mai et jusqu’en août 2027, afin de mener une rénovation complète de ses espaces et de ses équipements.

Ouverte depuis 2000, cette structure de la Bibliothèque municipale de Lyon doit être profondément repensée pour s’adapter aux nouveaux usages.

Le projet prévoit une rénovation globale des espaces, avec une attention particulière portée à l’accessibilité, afin de garantir un accueil inclusif pour tous les publics. Les collections seront également réorganisées autour de grands pôles thématiques - vie pratique, savoirs, arts vivants, jeunesse - pour rendre l’offre plus lisible.

Au-delà de la simple rénovation, la médiathèque va changer de dimension.

Des salles de travail en groupe, des espaces de réunion, mais aussi un studio et une loge pour les artistes doivent voir le jour.

Des solutions temporaires pendant la fermeture

Pour maintenir le service, plusieurs dispositifs seront mis en place dans le quartier. À partir de septembre 2026, un point lecture ouvrira dans l’école Audrey Hepburn, avec prêt de documents et inscriptions.

Un espace presse sera accessible dès mai 2026 à la mairie du 9e, tandis que certaines revues jeunesse seront proposées au TNG de Vaise.

La programmation culturelle, elle, se poursuivra hors les murs, en partenariat avec les structures locales. Les usagers pourront également continuer à utiliser les autres bibliothèques du réseau lyonnais.

Avant le début des travaux, la médiathèque organise une journée spéciale le 25 avril, avec animations, concerts, lectures et activités participatives.