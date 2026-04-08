Près de Lyon : RotH2 vise le leadership européen du marché de l'hydrogène

Nouvelle étape de croissance pour RotH2. Implantée à Mions, dans l’est lyonnais, la société spécialisée dans le stockage de gaz à très haute pression annonce avoir bouclé une augmentation de capital de 6,6 millions d’euros, destinée à soutenir son développement dans les technologies liées à l’hydrogène.

Leader français du secteur, l’entreprise entend utiliser cette levée de fonds pour accélérer son innovation industrielle dans un marché en pleine structuration.

Fondée en 1975, RotH2 fabrique des bouteilles de stockage à très haute pression en acier sans soudure grâce à un procédé rare de forge par fluotournage à chaud, qu’elle affirme être la seule à maîtriser en France.

Longtemps spécialisée dans les bouteilles de plongée et les corps accumulateurs, l’entreprise a réorienté son activité depuis sa reprise en 2021 par la famille Marsac pour se concentrer sur les marchés de l’énergie et du stockage de gaz industriels.

En quelques années, elle a notamment développé des bouteilles de type II supportant jusqu’à 1000 bars de pression, une première à l’échelle européenne, ainsi que des racks hybrides de transport et des solutions de ravitaillement pour la filière hydrogène.

Trois priorités financées par cette levée de fonds

L’opération, finalisée fin 2025, comprend 2,7 millions d’euros apportés par de nouveaux investisseurs. Elle doit permettre de financer trois axes stratégiques : l’accélération de la R&D sur les réservoirs de type 5, le renforcement du besoin en fonds de roulement pour accompagner la croissance commerciale, et la modernisation de l’outil industriel.

"Cette augmentation de capital va nous permettre, en plus de soutenir notre activité, de renforcer significativement notre R&D", souligne Quentin Marsac, directeur général de RotH2.

L’entreprise revendique désormais un objectif clair sur son marché. "Nous avons l’ambition de devenir l’un des leaders européens pour le stockage, le transport et le ravitaillement de gaz à très haute pression", affirme Quentin Marsac.

Déjà positionnée comme fournisseur de solutions complètes pour la filière hydrogène, RotH2 veut profiter de la montée en puissance attendue de ce marché dans les prochaines années.