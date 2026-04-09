Auriane Laisné tuée en Italie : Sohaib Teima condamné pour le meurtre de la jeune San-Priode

C'est la fin d'une macabre affaire débutée le 26 mars 2024. Dans la vallée d'Aoste, le corps d'Auriane Laisné était découvert dans une chapelle abandonnée. La jeune femme originaire de Saint-Priest avait été tuée à l'aide d'une arme blanche par son ex-compagnon Sohaib Teima, qui vient d'être condamné.

Si la réclusion criminelle à perpétuité avait été requise à l'encontre de l'individu de 21 ans, appréhendé à Lyon deux semaines après la découverte du corps, la cour d'assises d'Aoste a prononcé une peine de 25 ans de prison ce mercredi 8 avril.

Sohaib Teima avait été jugé à Grenoble avant d'être extradé en Italie, pour des plaintes pour violences conjugales déposées par Auriane Laisné. Il avait ainsi écopé de 6 mois de prison ferme.

Durant son procès en Italie, l'accusé a martelé son innocence, ne donnant aucune explication aux proches d'Auriane venus spécialement de Lyon. Ses avocats avaient d'ailleurs plaidé l'acquittement, alors que les expertises psychiatriques n'avaient décelé aucun abolition du discernement. On ignore encore s'il compte ou non faire appel de sa condamnation.