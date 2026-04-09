L'ancienne sénatrice du Rhône Muguette Dini est décédée

Muguette Dini n'est plus. L'ancienne élue est décédée ce mardi 7 avril à l'âge de 86 ans.

Personnalité politique forte du Val de Saône, elle fut adjointe au maire d'Ecully, vice-présidente du Conseil général du Rhône et surtout sénatrice entre 2004 et 2014.

Mariée à l'homme d'affaires et de médias Paul Dini (Comareg), elle a toujours fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants son cheval de bataille.

Cette ex-enseignante fut ainsi présidente de la commission des Affaires sociales entre 2009 et 2011.

Passionné d'art, le couple Dini a fait don de près d'un millier d’œuvres de peintres et artistes de la région issues de sa collection personnelle au musée municipal de Villefranche-sur-Saône, permettant sa réouverture en 2001 sous le nom de musée Paul et Muguette Dini.