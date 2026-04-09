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Grève SNCF à Lyon : plus de contrôleurs sur certaines lignes TER ? Trafic perturbé ce vendredi

Grève SNCF à Lyon : plus de contrôleurs sur certaines lignes TER ? Trafic perturbé ce vendredi

Un mouvement social est annoncé ce vendredi dans la région lyonnaise contre un projet de trains TER sans contrôleurs à bord.

La circulation des trains régionaux risque d’être perturbée vendredi 10 avril autour de Lyon en raison d’une mobilisation de cheminots opposés à une évolution du dispositif de contrôle sur la ligne Mâcon-Lyon-Valence.

Le projet, porté par SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes sous l’autorité de la Région, prévoit la suppression des contrôleurs à bord de ces trains dès cet été, laissant le conducteur comme seul agent présent.

Cette transformation concerne 25 postes, principalement situés à Lyon-Perrache, mais aussi à la Part-Dieu et à Valence.

Les organisations syndicales, dont la CGT, Sud Rail et la CFDT, dénoncent une dégradation des conditions de sécurité pour les voyageurs. Elles s’appuient notamment sur un incident survenu le 26 mars en gare d’Estressin, près de Vienne, où un départ de feu dans un TER avait nécessité la présence de plusieurs agents pour gérer plus de 200 passagers.

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