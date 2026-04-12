Faits Divers

Sortie de route spectaculaire sur l’A43 près de Lyon : une voiture s’embrase après plusieurs tonneaux

Sortie de route spectaculaire sur l’A43 près de Lyon : une voiture s’embrase après plusieurs tonneaux

Un accident aussi spectaculaire que miraculeux.

Peu après minuit, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, une voiture a violemment quitté la chaussée sur l’autoroute A43, au niveau de Saint-Priest, dans le sens Chambéry-Lyon. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de franchir la barrière de sécurité, précise le Progrès.

La course s’est terminée de l’autre côté de l’infrastructure, où la voiture a fini sa trajectoire sur le toit.

Très rapidement après l’impact, le véhicule s’est embrasé, offrant une scène impressionnante aux automobilistes de passage. Certains ont d’ailleurs filmé l’incendie, montrant d’importantes flammes s’échapper de l’habitacle.

Malgré la violence du choc, les trois occupants ont réussi à sortir du véhicule avant que le feu ne se propage totalement.

Pris en charge par les secours, ils ont été évacués en urgence relative. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie.

7 commentaires
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marine rend l'argent du peuple le 12/04/2026 à 13:01

Surement le RN en mettant des gros clous de charpentier sur la chaussée

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FCLYON6 le 12/04/2026 à 12:08

c’est facile d’accuser quand on ne sait pas l’origine de l’accident

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Yves07 le 12/04/2026 à 12:07

le gaz réfrigérant de la climatisation le 1234yf est inflammable

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ma le 12/04/2026 à 11:32
Les bagnolards a écrit le 12/04/2026 à 10h46

Les bagnolards dans toute leur puissance

si tu vois dans les rues de Lyon une Cooper s noire le bagnolard que je suis va t’expliquer les joies du vélo

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Racailles de m... le 12/04/2026 à 11:24

3 petits anges...

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Les bagnolards le 12/04/2026 à 10:46

Les bagnolards dans toute leur puissance

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Ex Précisions le 12/04/2026 à 10:45

Un pneu éclaté ?
N'accusons pas tout de suite des jeunes sous proto ;-)

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