Sortie de route spectaculaire sur l’A43 près de Lyon : une voiture s’embrase après plusieurs tonneaux

Peu après minuit, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, une voiture a violemment quitté la chaussée sur l’autoroute A43, au niveau de Saint-Priest, dans le sens Chambéry-Lyon. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de franchir la barrière de sécurité, précise le Progrès.

La course s’est terminée de l’autre côté de l’infrastructure, où la voiture a fini sa trajectoire sur le toit.

Très rapidement après l’impact, le véhicule s’est embrasé, offrant une scène impressionnante aux automobilistes de passage. Certains ont d’ailleurs filmé l’incendie, montrant d’importantes flammes s’échapper de l’habitacle.

Malgré la violence du choc, les trois occupants ont réussi à sortir du véhicule avant que le feu ne se propage totalement.

Pris en charge par les secours, ils ont été évacués en urgence relative. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie.