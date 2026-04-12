Sortie de route spectaculaire sur l’A43 près de Lyon : une voiture s’embrase après plusieurs tonneaux

Peu après minuit, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 avril, une voiture a violemment quitté la chaussée sur l’autoroute A43, au niveau de Saint-Priest, dans le sens Chambéry-Lyon. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de franchir la barrière de sécurité, précise le Progrès.
La course s’est terminée de l’autre côté de l’infrastructure, où la voiture a fini sa trajectoire sur le toit.
Très rapidement après l’impact, le véhicule s’est embrasé, offrant une scène impressionnante aux automobilistes de passage. Certains ont d’ailleurs filmé l’incendie, montrant d’importantes flammes s’échapper de l’habitacle.
Malgré la violence du choc, les trois occupants ont réussi à sortir du véhicule avant que le feu ne se propage totalement.
Pris en charge par les secours, ils ont été évacués en urgence relative. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie.
Surement le RN en mettant des gros clous de charpentier sur la chausséeSignaler Répondre
c’est facile d’accuser quand on ne sait pas l’origine de l’accidentSignaler Répondre
le gaz réfrigérant de la climatisation le 1234yf est inflammableSignaler Répondre
si tu vois dans les rues de Lyon une Cooper s noire le bagnolard que je suis va t’expliquer les joies du véloSignaler Répondre
3 petits anges...Signaler Répondre
Les bagnolards dans toute leur puissanceSignaler Répondre
Un pneu éclaté ?Signaler Répondre
N'accusons pas tout de suite des jeunes sous proto ;-)