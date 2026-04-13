Santé

Rhône : Véronique Chalot élue présidente du conseil de la CPAM

Rhône : Véronique Chalot élue présidente du conseil de la CPAM

Le nouveau conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été installé le 8 avril. Véronique Chalot, représentante de Force ouvrière, en prend la présidence pour un mandat de quatre ans.

La gouvernance de la CPAM du Rhône se renouvelle. Réuni le 8 avril, le nouveau conseil de l’organisme a élu Véronique Chalot à sa tête.

Elle succède à Patrice Ravel (MEDEF) et entame un mandat de quatre ans, après avoir occupé le poste de première vice-présidente lors de la précédente mandature.

Le conseil de la CPAM du Rhône est une instance représentative réunissant 23 membres, issus des assurés, des employeurs, de la mutualité et d’institutions du secteur de la santé.

Il se réunit plusieurs fois par an pour définir les grandes orientations de la politique locale d’Assurance Maladie.  

À ses côtés, trois vice-présidents ont été élus : David Laurand (MEDEF), Thierry Riou (CGC) et Max Brunel (Mutualité).

Le conseil joue un rôle central dans le pilotage de la CPAM. Il fixe notamment les orientations du contrat de gestion, les objectifs de qualité de service aux usagers, les axes de communication et de prévention et les politiques de gestion du risque et d’action sociale. Il valide également les budgets proposés par la direction générale.

Dans ses premières déclarations, Véronique Chalot a insisté sur la volonté de s’inscrire dans la continuité du travail engagé, tout en renforçant la communication et les actions de prévention. "Le Conseil a vocation à accompagner les orientations de la Caisse, tout en étant force de proposition", a-t-elle indiqué.

La CPAM du Rhône accompagne près de 2 millions d’assurés, ainsi que 13 000 professionnels de santé et 50 000 entreprises sur le territoire.

Avec cette nouvelle présidence, l’organisme entend poursuivre ses missions d’accès aux droits et aux soins, dans un contexte de fortes attentes sur le système de santé.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dupon le 13/04/2026 à 16:17

Comme aurait dit un homme politique bien connu, encore un bidule qui ne sert à rien.
Les décisions c'est le ministère de la santé pas ces pseudo conseils

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/04/2026 à 16:04

Il sont tous beaux tous propres, ça sent la caillasse dans les salaires, mais il n'y a plus un radis pour les assurés, avec que des reculades des droits et des restes à charge supplémentaires.
"La CPAM du Rhône accompagne", non "La CPAM du Rhône délaisse"...

Signaler Répondre
avatar
c'est vraiment la misère pour les vieux le 13/04/2026 à 14:46

Houla c'est formidable l'annonce.
Pour l'instant ils ont fermé l'antenne de Meyzieu.maintenant il faut aller a celle de Vaulx-en-Velin merci beaucoup a vous.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.