Rhône : Véronique Chalot élue présidente du conseil de la CPAM

La gouvernance de la CPAM du Rhône se renouvelle. Réuni le 8 avril, le nouveau conseil de l’organisme a élu Véronique Chalot à sa tête.

Elle succède à Patrice Ravel (MEDEF) et entame un mandat de quatre ans, après avoir occupé le poste de première vice-présidente lors de la précédente mandature.

Le conseil de la CPAM du Rhône est une instance représentative réunissant 23 membres, issus des assurés, des employeurs, de la mutualité et d’institutions du secteur de la santé.

Il se réunit plusieurs fois par an pour définir les grandes orientations de la politique locale d’Assurance Maladie.

À ses côtés, trois vice-présidents ont été élus : David Laurand (MEDEF), Thierry Riou (CGC) et Max Brunel (Mutualité).

Le conseil joue un rôle central dans le pilotage de la CPAM. Il fixe notamment les orientations du contrat de gestion, les objectifs de qualité de service aux usagers, les axes de communication et de prévention et les politiques de gestion du risque et d’action sociale. Il valide également les budgets proposés par la direction générale.

Dans ses premières déclarations, Véronique Chalot a insisté sur la volonté de s’inscrire dans la continuité du travail engagé, tout en renforçant la communication et les actions de prévention. "Le Conseil a vocation à accompagner les orientations de la Caisse, tout en étant force de proposition", a-t-elle indiqué.

La CPAM du Rhône accompagne près de 2 millions d’assurés, ainsi que 13 000 professionnels de santé et 50 000 entreprises sur le territoire.

Avec cette nouvelle présidence, l’organisme entend poursuivre ses missions d’accès aux droits et aux soins, dans un contexte de fortes attentes sur le système de santé.