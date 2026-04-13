Faits Divers

Près de Lyon : un adolescent de 13 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône

Près de Lyon : un adolescent de 13 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône

Ce lundi 13 avril, une fusillade a éclaté à Villefranche-sur-Saône. Un adolescent de 13 ans a été mortellement atteint à la gorge.

Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés ce lundi après-midi.

Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par balles alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.

On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.

Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.

2 commentaires
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caladois le 13/04/2026 à 16:19
Bellota a écrit le 13/04/2026 à 16h00

Belleroche : c’est la Duchère ou les Minguettes caladoises

exact depuis bien des années et malgré tous les efforts de la mairie, des services sociaux et de la police

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Gibus et monocle le 13/04/2026 à 16:16

Comme les gens de basse extraction diraient 'ce n'est pas mon problème '. Tant pis pour les parents incompétents, puis ils vivent dans une commune sans distinction sociale. Bonne fin journée.

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guillome30 le 13/04/2026 à 16:13

marrant le tag"justice pour nael" dans ces circonstances

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Bellota le 13/04/2026 à 16:00

Belleroche : c’est la Duchère ou les Minguettes caladoises

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