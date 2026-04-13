Près de Lyon : un adolescent de 13 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône

Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés ce lundi après-midi.
Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par balles alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.
On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.
Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.
exact depuis bien des années et malgré tous les efforts de la mairie, des services sociaux et de la policeSignaler Répondre
Comme les gens de basse extraction diraient 'ce n'est pas mon problème '. Tant pis pour les parents incompétents, puis ils vivent dans une commune sans distinction sociale. Bonne fin journée.Signaler Répondre
marrant le tag"justice pour nael" dans ces circonstancesSignaler Répondre
Belleroche : c’est la Duchère ou les Minguettes caladoisesSignaler Répondre