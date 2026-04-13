Près de Lyon : un adolescent de 13 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône

Si tous les regards étaient tournés vers Vénissieux après deux fusillades en l'espace de 24 heures, c'est à Villefranche-sur-Saône que de nouveaux faits dramatiques se sont déroulés ce lundi après-midi.

Selon Actu17, un adolescent de 13 ans a été atteint à la gorge par balles alors qu'il se trouvait rue de Belleroche, au niveau de la rue Jean Bonthoux. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée.

On ignore encore les circonstances de cette fusillade, notamment si l'adolescent était directement visé ou s'il a été une victime collatérale.

Le secteur a été bouclé, une enquête a été ouverte.