Pourquoi le Département du Rhône va faucher 3 000 km de routes dans les prochaines semaines

Avec le retour des beaux jours et la pousse rapide de la végétation, le Département du Rhône a enclenché sa campagne 2026 de fauchage des bords de routes départementales.

Les premières opérations ont débuté à partir de la mi-mai, lorsque la hauteur d’herbe atteint environ 40 centimètres, d’abord en plaine, avant de s’étendre progressivement aux secteurs des monts du Rhône.

L’objectif principal affiché par le Département reste la sécurité des automobilistes.

Les opérations consistent à faucher et débroussailler la végétation jugée gênante, afin de garantir une meilleure visibilité, maintenir une largeur de chaussée suffisante et préserver les infrastructures routières.

Le Département souligne aussi d’autres bénéfices : favoriser l’écoulement des eaux, assurer le bon fonctionnement des fossés et équipements routiers, mais aussi contribuer à la propreté des abords de route.

La collectivité met en avant une approche dite de fauchage raisonné, menée en lien avec son service Environnement.

L’idée est de limiter les interventions au strict nécessaire afin de préserver davantage la biodiversité, tout en maintenant un niveau de sécurité satisfaisant pour les usagers.

Dans les faits, les travaux sont réalisés en priorité sur les routes étroites, où la végétation empiète rapidement sur la chaussée.

La campagne se déroule en plusieurs étapes avec une première coupe dite “de sécurité”, sur environ un mètre de largeur, destinée à dégager les intersections et améliorer la visibilité, une deuxième coupe estivale, non systématique, qui concerne les accotements, fossés et talus et une troisième coupe complémentaire, réalisée selon les besoins pour nettoyer les fossés ou tailler certaines haies.

Au total, la campagne 2026 mobilise plus de 50 agents répartis dans 17 centres routiers, avec 36 tracteurs-épareuses pour entretenir environ 3 000 kilomètres de routes départementales.