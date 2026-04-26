Accident près de Lyon : un conducteur ivre condamné après avoir blessé gravement un couple

Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a rendu son verdict mercredi 22 avril dans une affaire d’accident de la route particulièrement grave. Un homme de 23 ans a été condamné pour avoir provoqué une collision alors qu’il conduisait fortement alcoolisé.
Les faits remontent au 3 mai 2025, peu avant 5h du matin. Sur une route menant à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, un couple a été violemment percuté par un véhicule arrivant à contresens dans un virage.
L’impact a causé d’importants dégâts matériels et surtout de graves blessures aux victimes. L’homme a subi une fracture de la colonne vertébrale nécessitant une opération en urgence, tandis que sa compagne a également été lourdement touchée. Tous deux ont obtenu plusieurs mois d’incapacité de travail. Plus de 100 et 120 jours d'ITT ont été prescrits, précise le Progrès.
1,90 g par litre
Le conducteur, qui revenait d’une soirée à Lyon, présentait un taux d’alcool de 1,90 g par litre de sang au moment des faits.
À l’audience, les victimes ont fait part de leur profonde détresse face aux conséquences de l’accident, évoquant des séquelles durables et une vie bouleversée. Elles ont également souligné qu’elles n’étaient pas en mesure de pardonner au conducteur, estimant que le drame aurait pu leur coûter la vie compte tenu de la violence du choc.
Reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, le jeune homme a écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.
La justice lui impose par ailleurs plusieurs mesures : obligation de travailler, suivi de soins, indemnisation des victimes et participation à un stage de sécurité routière. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction d’en solliciter un nouveau avant six mois.
L’affaire n’est pas totalement close : une nouvelle audience est prévue en décembre 2026 afin d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes.
Terrifiant , cette personne s'en sort avec du sursis, un retrait de permis de 6 mois et l'obligation de travailler, bref les juges ont condamné les victimes à subir comme si leurs préjudices étaient une fatalité, honteux !!!!Signaler Répondre
encore un champion électeurs RN dans son état normalSignaler Répondre
Et cerise sur le gateau dans 6 mois il a le droit de conduire à nouveau..Signaler Répondre
Elle est pas belle la vie?
Justice imbécile inutile on vous paie pour des jugements pareils.Signaler Répondre
Le jour ou vous serez touchés, vous changerez peut-être.
BONS A R...
Sursis ??? IncroyablrSignaler Répondre
18 mois de prison "avec sursis" pour avoir ruiner la vie de 2 personnes jeunes, qui ne pourront plus jamais travailler comme avant avec leurs séquelles physiques et psychologiques, le sport les sorties idem sans parler du manque à gagner avec les jobs qu'ils n'auront pas.Signaler Répondre
Merci le tribunal de Villefranche une fois de plus...
Perso j'aurais fait appel car il ne faut rien attendre de l'audience pour les indemnités, le gars d'ici-là se débrouillera pour ne pas être solvable, c'est certain.