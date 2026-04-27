Blocage des prisons en Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon-Corbas, Villefranche et Saint-Quentin-Fallavier ciblées lundi

Comme le confirme le syndicat UFAP UNSa Justice, des actions de blocage sont programmées lundi matin à partir de 6 heures dans plusieurs prisons d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les établissements concernés sont ceux de Lyon-Corbas, Villefranche-sur-Saône et Saint-Quentin-Fallavier.

Le syndicat met en avant une surpopulation carcérale jugée incontrôlable ainsi qu’un manque important d’effectifs. Il évoque environ 5000 postes vacants parmi les personnels de surveillance et demande des recrutements rapides ainsi que des mesures d’urgence pour désengorger les établissements, la plupart faisant face à une surpopulation carcérale qui ne s'enraye pas.

Une mobilisation qui s’inscrit dans un mouvement plus large des agents pénitentiaires qui alertent sur leurs conditions de travail.

Des blocages de prison avaient déjà eu lieu début avril pour les mêmes revendications.