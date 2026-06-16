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Rachat de l’OL : un groupe américain en concurrence avec Michele Kang et Ares ?

Rachat de l’OL : un groupe américain en concurrence avec Michele Kang et Ares ?
Rachat de l’OL : un groupe américain en concurrence avec Michele Kang et Ares ? - Lyon Mag

En attendant le passage de l’OL face à la DNCG, le club est toujours en vente. 

Si Michele Kang, présidente de l’Olympique lyonnais depuis le départ forcé de John Textor, et le fonds Ares sont en pole position dans ce dossier, un concurrent serait sorti du bois. Selon Bloomberg, la famille polono-américaine Kaminski ferait partie des groupes ayant étudié la... (Lire la suite sur Lyon Foot)

Tags :

Michele Kang

rachat de l'OL

Ares

3 commentaires
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Il a bon dos Aulas le 16/06/2026 à 19:32
meric Aulas a écrit le 16/06/2026 à 18h01

voilà la gestion catastrophique de la vente de l’OL par Aulas un club qui ne sont sort pas encore une nouvelle épisode de vente on attends les recrutements sont gelés

Sauf qu'il était actionnaire minoritaire, il avait pas le choix de vendre et était pas chaud justement pour vendre à textor, y a juste à rechercher sur Google c'est rapide

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FOOT 2 RUE le 16/06/2026 à 19:16

Qui dit américain dit trump tout est possible, une simple histoire d'argent

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meric Aulas le 16/06/2026 à 18:01

voilà la gestion catastrophique de la vente de l’OL par Aulas un club qui ne sont sort pas encore une nouvelle épisode de vente on attends les recrutements sont gelés

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