Si Michele Kang, présidente de l’Olympique lyonnais depuis le départ forcé de John Textor, et le fonds Ares sont en pole position dans ce dossier, un concurrent serait sorti du bois. Selon Bloomberg, la famille polono-américaine Kaminski ferait partie des groupes ayant étudié la... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mardi 16 Juin 2026 à 17h10
Rachat de l’OL : un groupe américain en concurrence avec Michele Kang et Ares ?
En attendant le passage de l’OL face à la DNCG, le club est toujours en vente.
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Michele Kang
rachat de l'OL
Ares
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Sauf qu'il était actionnaire minoritaire, il avait pas le choix de vendre et était pas chaud justement pour vendre à textor, y a juste à rechercher sur Google c'est rapideSignaler Répondre
Qui dit américain dit trump tout est possible, une simple histoire d'argentSignaler Répondre
voilà la gestion catastrophique de la vente de l’OL par Aulas un club qui ne sont sort pas encore une nouvelle épisode de vente on attends les recrutements sont gelésSignaler Répondre