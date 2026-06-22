Lyon : le futur tiers-lieu écologique du site Neyret a trouvé son pilote

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la transformation de l’ancien site des Beaux-Arts, sur les pentes de la Croix-Rousse.

La Ville de Lyon a annoncé ce lundi avoir retenu le groupement porté par Pali Pali pour assurer la gestion et l’animation du futur tiers-lieu dédié à la transition écologique qui prendra place sur le site Neyret, dans le 1er arrondissement.

L’appel à manifestation d’intérêt avait été lancé en 2024 afin de trouver un opérateur capable d’animer ce futur lieu consacré aux enjeux écologiques et solidaires.

Le jury a notamment évalué les candidatures sur la qualité de la programmation proposée, l’aménagement des espaces, ainsi que la solidité du modèle économique et juridique présenté.

Le projet retenu réunit plusieurs acteurs autour de Pali Pali, parmi lesquels Pourquoi Pas, collectif d’architectes, Théâtre du Bruit et Scène 27 pour la programmation culturelle, Archipel Kyosei pour la médiation et Greenpeace.

Le groupement ambitionne de créer un lieu "ouvert, inclusif et durable", destiné à accueillir habitants, associations, entreprises et porteurs de projets engagés dans les transitions écologiques et sociales.

Selon la Ville, la future structure proposera une programmation mêlant expositions, formations, débats publics, ateliers participatifs, initiatives citoyennes et événements culturels.

L’objectif affiché est de faire du site Neyret une véritable "maison commune" consacrée à la compréhension et à l’accélération des transitions écologiques.

Situé rue Neyret, l’ancien bâtiment des Beaux-Arts représente un ensemble patrimonial de 6 000 m².

Depuis 2020, la Ville de Lyon mène un programme de réhabilitation estimé à 15 millions d’euros, comprenant notamment des travaux de rénovation énergétique, de mise en sécurité et d’accessibilité.

À terme, le site accueillera également le service archéologique de la Ville de Lyon, l’École de la Résilience ainsi que plusieurs espaces mutualisés.

Une ouverture prévue en 2028

Pour la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, ce projet permettra de redonner à l’ancien bâtiment une vocation tournée vers l’intérêt général et la coopération entre habitants, associations et acteurs économiques.

L’adjoint au maire de Lyon chargé du Climat Gautier Chapuis met de son côté en avant une démarche fondée sur le réemploi des matériaux et une programmation qu’il veut "riche et inclusive".

Selon le calendrier présenté par la Ville, les études finales et ajustements techniques se poursuivront jusqu’à l’été 2027. Les travaux portés par le futur exploitant devraient débuter la même année, pour une ouverture prévisionnelle en 2028.