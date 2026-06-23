Canicule dans le Rhône : plus de 230 appels passés aux personnes les plus vulnérables

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule, le Département du Rhône a mobilisé ses services pour accompagner les habitants les plus fragiles durant cet épisode de fortes chaleurs.
Les équipes des Maisons du Rhône ont ainsi été chargées de contacter les personnes identifiées comme isolées ou vulnérables parmi les usagers suivis par les services départementaux.
Selon le Département, 231 appels téléphoniques ont été effectués les 19 et 22 juin afin de s’assurer de la situation des personnes concernées et de leur rappeler les consignes de prévention face à la canicule.
Lorsque des situations jugées préoccupantes sont détectées, les professionnels peuvent également déclencher des interventions sur le terrain.
Quatre visites à domicile
Depuis le début du dispositif, quatre visites à domicile ont ainsi été réalisées afin de procéder à des levées de doute concernant l’état de santé ou les conditions de vie de certains usagers. L’objectif est d’identifier rapidement toute situation de fragilité immédiate pouvant présenter un risque pour la santé des personnes concernées.
Le Département précise que ces prises de contact seront renouvelées pendant toute la durée de l’épisode caniculaire sur les jours ouvrés, notamment lorsque les personnes accompagnées souhaitent bénéficier d’un suivi régulier.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures mises en place par les collectivités et les services de l’État pour protéger les publics les plus exposés aux conséquences des fortes chaleurs.
Effectivement, t'as bien été atteinbt. On ne t'a pas appris ce qu'est le respect des personnes malades.Signaler Répondre
on ne t'a pas appelé pour te dire de boire et c'est un sujet grave?Signaler Répondre
quand je te lis je préfère avoir le cerveau atteint par la canicule que par la tumeur
Bientôt le chèque climatisation !Signaler Répondre
Comment certains crétins peuvent ils plaisanter avec des sujets si graves .Signaler Répondre
Ils feraient mieux d'apprendre à écrire avant de poster.
Toi, je vois que ton cerveau a déjà été atteint par la canicule.Signaler Répondre
tu vis dans la metro tu ne dépends plus du département.Signaler Répondre
Surprenant !!!Signaler Répondre
Avec 6 cancers, du diabète, de l'hypertension, mes fonctions rénales qui ne fonctionnent plus depuis quelques semaines, je pensais être considéré comme vulnérable mais pas d'appel.
J'en avais bien eu un, il y a 2 ans mais là, non. Pas grave, on se débrouille seuls.