Canicule dans le Rhône : plus de 230 appels passés aux personnes les plus vulnérables

Alors que le Rhône est placé en vigilance orange canicule, le Département du Rhône a mobilisé ses services pour accompagner les habitants les plus fragiles durant cet épisode de fortes chaleurs.

Les équipes des Maisons du Rhône ont ainsi été chargées de contacter les personnes identifiées comme isolées ou vulnérables parmi les usagers suivis par les services départementaux.

Selon le Département, 231 appels téléphoniques ont été effectués les 19 et 22 juin afin de s’assurer de la situation des personnes concernées et de leur rappeler les consignes de prévention face à la canicule.

Lorsque des situations jugées préoccupantes sont détectées, les professionnels peuvent également déclencher des interventions sur le terrain.

Quatre visites à domicile

Depuis le début du dispositif, quatre visites à domicile ont ainsi été réalisées afin de procéder à des levées de doute concernant l’état de santé ou les conditions de vie de certains usagers. L’objectif est d’identifier rapidement toute situation de fragilité immédiate pouvant présenter un risque pour la santé des personnes concernées.

Le Département précise que ces prises de contact seront renouvelées pendant toute la durée de l’épisode caniculaire sur les jours ouvrés, notamment lorsque les personnes accompagnées souhaitent bénéficier d’un suivi régulier.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures mises en place par les collectivités et les services de l’État pour protéger les publics les plus exposés aux conséquences des fortes chaleurs.