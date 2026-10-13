Rhône : arrêté sur l'A6 avec une tonne de cigarettes de contrebande, il devait toucher 1 500 euros pour le transport

Il devait recevoir 1 500 euros pour transporter une marchandise dont la valeur atteignait 675 000 euros. Un jeune Belge de 22 ans a été jugé en comparution immédiate à Villefranche-sur-Saône, trois jours après son interpellation sur l'autoroute A6.

Le tribunal l'a condamné à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, assortis d'une obligation de travail. Le jeune homme s'est également vu interdire le territoire français pour une durée de deux ans.

Une amende douanière de 30 000 euros a été prononcée, alors que l'administration des douanes réclamait initialement 675 000 euros, soit la valeur marchande des cigarettes saisies.

Une fourgonnette remplie de 5 000 cartouches de cigarettes

La découverte remonte au vendredi 9 octobre, vers 0h40. Les douaniers avaient décidé de contrôler une fourgonnette circulant en direction de Lyon, au niveau du péage de Limas.

À l'intérieur du véhicule, équipé d'une fausse plaque d'immatriculation française, les agents avaient découvert 5 000 cartouches de Marlboro Red, représentant 50 000 paquets de cigarettes de contrebande d'origine extra-européenne.

Face aux magistrats, le conducteur a expliqué avoir accepté cette mission après avoir perdu son emploi deux semaines auparavant. Confronté à des difficultés financières, il aurait été sollicité par un ami pour effectuer le transport, sans connaître la destination finale des cigarettes.

Déjà connu de la justice belge pour des faits de vol et de détention de stupéfiants, le jeune homme a reconnu l'infraction.

Pour déterminer le montant de l'amende douanière, le tribunal caladois a notamment retenu qu'il n'avait joué aucun autre rôle que celui de transporteur dans cette opération.