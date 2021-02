Amusé d'être confondu avec François Damiens, le maire de Villefranche-sur-Saône lance une invitation au comédien

Ce dimanche soir, le maire de Villefranche-sur-Saône a publié un message cocasse sur les réseaux sociaux. Thomas Ravier dit s'être fait "taquiner par les followers sur une éventuelle ressemblance" avec le comédien belge François Damiens. "Et ça fait un moment que ça dure", soupire l'élu caladois, réélu dès le premier tour l'an dernier.

Thomas Ravier estime donc que pour "en avoir le coeur net" et valider ou non une bonne fois pour toute ce sosie, il faut réunir les deux hommes. "Et si vous veniez à Villefranche nous montrer vos talents notamment de caméra cachée ? On vous attend avec plaisir autour d'une bière ou d'un verre de Beaujolais", a ainsi lancé l'élu, sous la forme d'une invitation qui, sur la forme, devrait plaire à l'interprète de la Famille Bélier.

A quand François Damiens ivre mort pour faire la vague rue Nat' avec les conscrits ?